Praxis schließt zum Jahresende: Babenhausen verliert drei Hausärzte

Plus Drei Hausarztsitze fallen künftig in Babenhausen weg. Wie gut ist die medizinische Versorgung dann noch aufgestellt? Von einem "Riesenproblem" und neuen Plänen.

Die ärztliche Versorgung in Babenhausen wird sich demnächst verschlechtern: Die Doktoren Angela Roth-Kreutzer, Doris Wiehrer-Bauer und Uwe Bauer schließen ihre Praxis in der Frauenstraße zum Jahresende. Nachfolger haben sie nicht gefunden. Für Babenhausen sei das "ein Riesenproblem", sagt Bürgermeister Otto Göppel. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.