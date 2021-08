Programm im Herbst und Winter: Babenhauser Volkshochschule plant Neustart

Plus Von Schwarzwälder Kirschtorte bis „Bye Bye Übergewicht“: Das neue Programm der Volkshochschule Babenhausen umfasst rund 30 Angebote. Die Kurse im Überblick.

Bereits zwei Mal hat das Coronavirus der Volkshochschule (Vhs) Babenhausen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie musste ihr Programm jeweils abbrechen. Nun unternimmt sie in der Herbst- und Wintersaison einen neuen Anlauf mit rund 30 Kursen. Neue Angebote sind zu finden, aber auch viel Bewährtes. Leiterin Sonja Rau-Schädle hofft, dass diesmal alles stattfinden kann, natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Da noch offen ist, ob das komplette Programm demnächst schriftlich ausgelegt wird, gibt es hier einen groben Überblick.