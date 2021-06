Radfahrer prallt nahe des Fuggerweihers in Babenhausen gegen Auto

Ein Radfahrer stößt bei Babenhausen mit einem Auto zusammen. Infolge des Sturzes wird der Mann an der Schulter verletzt und muss in die Klinik.

Nahe des Fuggerweihers in Babenhausen hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignet. Der 55-Jährige befuhr dem Polizeibericht zufolge gegen 10 Uhr den Radweg von Winterrieden in Richtung Babenhausen, der parallel zur B300 verläuft. Gleichzeitig wollte ein 56 Jahre alter Autofahrer vom Parkplatz Fuggerweiher auf die B300 einfahren.

Mit einem Rettungswagen wurde der Radfahrer nach dem Unfall in Babenhausen ins Klinikum Memmingen gebracht

Der Autofahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt beim Sturz eine Verletzung an der Schulter und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Memmingen gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

