Babenhausen

vor 58 Min.

Sanierung der Babenhauser Dreifachturnhalle: In den Umkleiden geht es los

Der Zahn der Zeit hat an der Dreifachturnhalle in Babenhausen genagt. Nun finden erste Sanierungsarbeiten statt. Weitere sollen folgen.

Von Fritz Settele

Die Dreifachturnhalle am Babenhauser Schulzentrum ist in die Jahre gekommen. Deshalb haben der Schulverband Mittelschule und der Zweckverband Realschule vor rund zwei Jahren gemeinsam beschlossen, zunächst den Kabinentrakt sanieren zu lassen. Damals standen Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro im Raum. Inzwischen ist klar, dass diese Summe nicht für eine Erneuerung der Duschen und Toiletten ausreicht.

