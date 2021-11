Seniorenarbeit: Babenhauser Initiative lässt sich von der Pandemie nicht bremsen

Plus Die Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu ist mit ihrer Initiative "Bürger unterstützen Senioren" auch in Corona-Zeiten unermüdlich im Einsatz gewesen.

Während die meisten Vereine seit Beginn der Corona-Pandemie ihr Programm auf Sparflamme schalten mussten, waren die Helferinnen und Helfer der Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu mit der Initiative "Bürger unterstützen Senioren" (BuS) unermüdlich im Einsatz. Mit Herzblut und Engagement sind sie alten und hilfsbedürftigen Menschen im Fuggermarkt und der Umgebung zur Seite gestanden. 2020 leisteten die Freiwilligen insgesamt 1760 ehrenamtliche Stunden, resümiert Vorsitzender Manfred Lingens. In diesem Jahr habe er allein schon bis zum 31. Oktober 1846 Helferstunden registriert. Mit ihrem Einsatz hat sich die seit 2013 bestehende Seniorengemeinschaft für einen vom Landkreis Unterallgäu ausgeschriebenen Förderpreis beworben.