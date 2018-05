vor 38 Min.

Babenhausen: Spaß an Bewegung steht im Fokus

Ballettschülerinnen vermittelten den Zuschauern im Babenhauser Schulzentrum Freude an der Körperbeherrschung und Bewegung.

Die 16. Unterallgäuer Gesundheitswoche ist am Sonntag in Babenhausen eröffnet worden. Rund 200 Veranstaltungen im ganzen Landkreis schließen sich daran an.

Von Claudia Bader

Schon der berühmte Allgäuer Pfarrer und sogenannte Wasserdoktor Sebastian Kneipp hat es vor vielen Jahren erkannt: „Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel.“ Dieses Zitat nutzte der Präsident des Kneipp-Bundes, Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek, um den Sinn der 16. Unterallgäuer Gesundheitswoche zu verdeutlichen. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe unter dem Motto „(R)Auszeit“ fand in diesem Jahr in Babenhausen statt.

Einen Sonntag lang drehte sich in der Veranstaltungshalle des Schulzentrums alles um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden. Tobias Klöck, Projektleiter der Unterallgäu aktiv GmbH, bezeichnete das Mitmach-Programm als ein „Beispiel par excellence“. Daran knüpfen sich in den kommenden Tagen mehr als 200 Veranstaltungen an, die sich bis Sonntag, 13. Mai, über den ganzen Landkreis verteilen. Das Programm reicht von Fachvorträgen und Workshops bis zu Bewegungs- und Meditationsangeboten. Zudem richtete Klöck den Blick auf das Projekt „Glückswege“. Die geplanten thematischen Wander- und Radwege sollen das freizeittouristische Angebot im Unterallgäu künftig ergänzen und neue Möglichkeiten für eine bewusste Auszeit darstellen.

Stellvertretender Landrat Stephan Winter verwies auf die zu-nehmende Zahl von Burn-out-Erkrankungen und stressbedingten Krankheitstagen. Diese verursachten laut einer Statistik pro Jahr bundesweit Kosten in Höhe von 71 Milliarden Euro wegen des damit zusammenhängenden Produktionsausfalls. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bietet die Unterallgäuer Gesundheitswoche laut Winter ein Schaufenster der Möglichkeiten zur Prävention. Die Aktionen sollen dabei helfen, Stress und Hektik zu entfliehen, Kraft zu schöpfen und die innere Balance zu finden. Trotz vollen Terminkalenders hatte sich auch Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner Zeit für einen Abstecher in den Fuggermarkt genommen. „Im Kneippland Unterallgäu sind Gesundheit und Wohlergehen ein Muss“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel lud die Besucher dazu ein, die Angebote zu nutzen, sich inspirieren zu lassen und Anregungen im Interesse einer gesunden Lebensführung mitzunehmen. Sein Dank galt vor allem den Initiatorinnen des örtlichen Gesundheitstags, Sandra Neubauer und Sabine Binder, sowie allen Ausstellern.

Bei einem Rundgang durch die Halle lernten die Besucher Ideen kennen, wie sich das Leben angenehmer und gesundheitsbewusster gestalten lässt. Sie erfuhren etwa mehr über „belebtes“ Wasser, Massagen, Y-Balance-Tests, Anwendungen mit Photonenlicht und Klangschalenmassagen. Informieren konnten sich die Männer und Frauen auch über Nordic Walking, Kosmetik, Osteopathie und gesunde Ernährung. Vorführungen von Ballettgruppen, Taekwondo- und Allkampf-Schülern sowie Sportangebote setzten zusätzliche Akzente.

Programm: Näheres zu den Veranstaltungen der Gesundheitswoche unter www.ua-gesundheitswoche.de

