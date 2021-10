Trotz Corona: Die Senioren-GmbH in Babenhausen steht finanziell gut da

Wie das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege in Babenhausen durch das belastende Corona-Jahr gekommen ist.

Das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege in Babenhausen ist finanziell gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Laut Bürgermeister Otto Göppel setzte sich der positive Trend der Vorjahre fort, obwohl die Maßnahmen zum Infektionsschutz wie die Kontaktbeschränkung und Hygieneregeln alle Bereiche massiv belastet haben.



Die Senioren-GmbH, wie das Unternehmen kurz genannt wird, hat mehrere Arbeitsbereiche. Dazu gehört ein ambulanter Pflegedienst, das "Essen auf Rädern", die hauswirtschaftliche Versorgung, angegliedertes betreutes Wohnen und eine Tagespflege. Letztere habe 2020 auf wenige Plätze begrenzt und teils sogar ganz geschlossen werden müssen. "Umsatzeinbußen in diesem Bereich konnten aber nahezu vollständig vom Rettungsschirm aufgefangen werden", sagte Göppel. Deshalb liegt in der Bilanz die Summe unter dem Punkt "sonstige Erträge" mit rund 170.600 Euro deutlich über der 2019, als dies 20.200 Euro waren. Der Jahresüberschuss der Senioren-GmbH betrug gerundet 61.900 Euro, das sind knapp 10.000 Euro weniger als 2019.

Senioren-GmbH in Babenhausen stockte Personal auf

Gestiegen sind 2020 die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das liegt laut Göppel einerseits daran, dass Personal aufgestockt wurde. Andererseits lehnt die Caritas ihre Arbeitsverträge an die zweite Stufe der Tarifsteigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an. Die Senioren-GmbH steht unter dem Dach des Caritasverbands. Der Markt Babenhausen und der Ambulante Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung, welcher kürzlich sein 40-jähriges Bestehen feierte, sind Gesellschafter und jeweils zur Hälfte beteiligt. Walter Miller, der im Beirat sitzt, warb für eine Mitgliedschaft im Verein. "Vielleicht kommt man auch selbst einmal in die Lage, Hilfe zu benötigen", argumentierte er.



Neben den Personalkosten haben sich andere Aufwendungen erhöht: Eine Photovoltaikanlage und ein erstes Elektroauto wurden angeschafft. Außerdem haben verschiedene Aktionen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattgefunden, "um ihnen den sehr beschwerlichen Corona-Arbeitstag etwas zu erleichtern", berichtete der Bürgermeister. Das neue Projekt der Senioren-GmbH ist die Eröffnung einer Demenz-WG. (stz)

