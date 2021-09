Babenhausen

U18-Wahl: Jetzt gehen die Jugendlichen an die Urnen

Plus In Babenhausen und anderen Orten im Wahlkreis Neu-Ulm finden am Freitag U18-Wahlen statt. Kinder und Jugendliche bekommen dadurch eine Stimme.

Von Sabrina Karrer

Sie dürfen schon neun Tage vor der offiziellen Bundestagswahl und noch vor ihren Eltern und Großeltern an die Urnen: die Kinder und Jugendlichen. Denn am Freitag, 17. September, steht die U18-Wahl im Kalender. Wie in anderen Orten im Wahlkreis Neu-Ulm nutzten auch in Babenhausen Hunderte Mädchen und Buben, die noch keine 18 Jahre alt sind, diese Gelegenheit.



Organisiert hat die U18-Wahl vor Ort die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen zusammen mit dem Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu. Auch die Mittelschule und die Anton-Fugger-Realschule beteiligten sich an der Aktion. Und so waren am Freitagvormittag im Schulzentrum mit bunten Graffiti gestaltete Wahlkabinen aufgebaut, in denen die minderjährigen Schülerinnen und Schüler ihre Kreuze auf die Wahlzettel machen konnten. Wenn sie dies wollten - denn die Wahl ist freiwillig. In Babenhausen standen die Kinder teils vor dem Wahllokal Schlange. Wer schon fertig war, durfte sich ein Armband nehmen.



