Babenhausen

18:30 Uhr

Umfrage: Das wünschen sich die Jugendlichen in Babenhausen

Jugendliche wünschen sich neue Treffpunkte in Babenhausen, an denen sie in ihrer Freizeit zusammenkommen können.

Plus Kinder und Jugendliche in Babenhausen hatten die Möglichkeit, ihren Heimatort zu bewerten: Was ist gut, was geht besser? Das sind die Ergebnisse (mit interaktiver Grafik).

Von Sabrina Karrer

Was gefällt den Kindern und Jugendlichen an Babenhausen - und was weniger? Welche Ideen haben sie, um ihren Heimatort lebenswerter zu machen? Um das herauszufinden, haben der Jugendbeauftragte im Marktrat, Michael Sell, und seine Stellvertreterin Sandra Neubauer eine Online-Umfrage gestartet. An die 200 Antworten sind am Schluss zusammengekommen. Hier sind die Ergebnisse.

