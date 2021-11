Umgehungsstraße: Das sagt der Bürgermeister zum Schutz der Fledermäuse

Plus Entlang der geplanten "Spange" bei Babenhausen müssen Vorkehrungen zum Schutz von Fledermäusen entstehen. Das sagt der Bürgermeister dazu.

Es hätte schlimmer kommen können: Das sagt der Babenhauser Bürgermeister zum Fledermausschutz, der notwendig ist, damit die Umgehungsstraße gebaut und später für den Verkehr freigegeben werden kann. Wie berichtet, hat das Staatliche Bauamt in Kempten ein Fledermaus-Monitoring durchführen lassen, um herauszufinden, ob die Ortsumfahrung bedrohte Arten gefährdet. Eine Befürchtung der Gemeinde war es, dass hohe Zäune wie andernorts im Unterallgäu aufgebaut werden müssten