Unbekannte wüten im Häuschen der Wasserwacht in Babenhausen

Jemand hat im Häuschen der Wasserwacht am Babenhauser Rothdachweiher gewütet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Montag das Wasserwacht-Häuschen am Badeweiher an der Bahnhofstraße in Babenhausen beschädigt. Der oder die Täter brachen die Tür mutwillig auf und verwüsteten das Inventar. Die Schadenshöhe wird nach Angaben der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um Hinweise unter den Rufnummern 08333/2280 oder 08331/100-0. (AZ)

