Unbekannter fährt in Babenhausen Auto an und dann davon

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Babenhausen und sucht Zeugen.

Jemand hat am Sonntagmorgen zwischen 8.15 und 9.30 Uhr in der Kolpingstraße in Babenhausen einen abgestellten silbernen Audi A1 angefahren. Das Fahrzeug wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Audi entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (AZ)