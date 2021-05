Unbekannter zersticht in Babenhausen Reifen

Ein Reifenstecher hat sich in Babenhausen an einem Transporter zu schaffen gemacht. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat in Babenhausen Reifen eines Kleintransporters zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mercedes-Sprinter zwischen Freitag und Sonntag in der Straße Lindenberg abgestellt. Jeweils an der linken Vorder- und Hinterachse wurde ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf circa 300 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Inspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch: