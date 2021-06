Unfallflucht: Unbekannter rammt in Babenhausen Außenspiegel von Auto

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Babenhausen. Ein Kombi ist beschädigt worden.

Jemand hat am Montag gegen 10.55 Uhr in der Stadtgasse in Babenhausen an der Einmündung zur Heinrich-Engel-Straße den rechten Außenspiegel eines weißen Mercedes-Kombi beschädigt. Im Anschluss beging der unbekannte Fahrzeugführer Unfallflucht. Die Polizei beziffert den Schaden mit circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)

