Ungarischer Konzertorganist tritt in Babenhauser Pfarrkirche auf

István Ruppert aus Ungarn lässt am Wochenende in St. Andreas in Babenhausen die Orgel erklingen. Was ihn mit dem Unterallgäuer Ort verbindet.

Nach monatelanger Entbehrung können sich die Menschen aus Babenhausen und der Umgebung wieder auf ein Konzerterlebnis freuen: Auf Einladung des Organisten Wilhelm Schneider wird der aus Ungarn angereiste Organist und Professor István Ruppert am Sonntag, 24. Oktober, in der Pfarrkirche St. Andreas italienische Orgelmusik des 19. Jahrhunderts zum Klingen bringen. Beginn ist um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen auch Werke von Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Franz Liszt und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt zum Konzert, das mit einer Überraschung ausklingen soll, ist frei. Die Organisatoren bitten um freiwillige Spenden.

Seit vielen Jahren Freundschaft mit Organist aus Babenhausen

István Ruppert ist Professor für Orgel an der Franz-Liszt-Musikhochschule in Budapest und gilt in der ungarischen Musikszene als bemerkenswerte Persönlichkeit. Seit 2006 wirkt er außerdem als Direktor der Musikabteilung an der Széchenyi-Universität und seit zwei Jahren als Domorganist in der Bischofskirche Györ. Seine musikalischen Interessen erstrecken sich über das gesamte Orgelrepertoire. Er konzertierte in vielen ungarischen Kirchen und Musikzentren, in anderen europäischen Ländern sowie in Japan, Brasilien und den USA. 2003 erhielt István Ruppert den Artisjus-Preis, 2004 ernannte ihn die American Guild of Organists zum "Performer of the year".

Bei seinem ersten Konzert in Deutschland im Jahr 1990 hat Professor István Ruppert die 41 Register auf drei Manualen umfassende Sandtner-Orgel in der Babenhauser Pfarrkirche gespielt. Seitdem verbindet ihn eine Freundschaft mit dem Organisten Wilhelm Schneider. Dieser vermittelte ihm auch weitere Konzertmöglichkeiten in Deutschland, zum Beispiel in der Basilika in Ottobeuren, im Ulmer Münster, in St. Ulrich in Augsburg sowie in Wangen und Benediktbeuren.

