Von Babenhausen in die Neue Welt: Auf den Spuren von Auswanderern

Plus Die Vorsitzende des Historischen Vereins begab sich auf die Spuren von Babenhausern, die einst ausgewandert sind. Deren Leben in der neuen Heimat sah ganz unterschiedlich aus.

Während Xaver Hamp im Bürgerkrieg ums Leben kam, avancierte Claus Hoermann zum renommierten Architekten und Künstler: Gemein haben die beiden Männern, dass sie aus Babenhausen stammten und einst nach Amerika ausgewandert sind, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Vorsitzende des Historischen Vereins, Barbara Kreuzpointner, begab sich auf ihre Spuren.