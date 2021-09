Babenhausen

Wasserwachthütte in Babenhausen wird erneut aufgebrochen

Die Wasserwacht in Babenhausen hat erneut festgestellt, dass in ihre Hütte eingebrochen wurde.

Jemand hat sich an der Hütte der Wasserwacht am Rothdachweiher in Babenhausen zu schaffen gemacht. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Jahr.

Schon wieder ist die Hütte der Wasserwacht am Babenhauser Badesee aufgebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr. Jemand trat in dieser Zeit die Tür ein und entwendete in der Hütte gelagerte Getränke sowie eine Überwachungskamera. Außerdem wurde versucht, das Fenster einzuschlagen. Die Hütte in Babenhausen ist bereits zweimal aufgebrochen worden Bereits im Mai und Juni dieses Jahres hatten Unbekannte die Wasserwachthütte am Rothdachweiher aufgebrochen und den Innenraum verwüstet. Der entstandene Sach- und Entwendungsschaden im aktuellen Fall beläuft sich auf rund 500 Euro, so die Polizei. Sie bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0. (AZ) Lesen Sie dazu auch Babenhausen Unbekannte wüten im Häuschen der Wasserwacht in Babenhausen

