Babenhausen

16:43 Uhr

Wieso ein in Babenhausen entstandenes Foto ein Buchcover in Frankreich ziert

Plus Das Buch "La fille du Francais" widmet sich der Geschichte eines Mädchens, dessen Eltern nicht hätten zusammen sein dürfen. Und es hat einen Bezug zu Herretshofen und Babenhausen.

Von Fritz Settele

Dass in Frankreich ein Buch erscheint, dessen Coverfoto vor etwas mehr als 70 Jahren in Babenhausen entstanden ist, dürfte einzigartig sein. "Die Tochter des Franzosen" - "La fille du Francais", so der Originaltitel - schildert das Leben der Emilie Erndt, die ihre Kindheitstage unter anderem im Kirchhaslacher Ortsteil Herretshofen verbrachte. Sie kam als Tochter einer damals 34-jährigen Deutschen und eines französischen Kriegsgefangenen zur Welt. Eine derartige Liaison war zu dieser Zeit unter Strafe verboten.

