Babenhausen: Wird das Café-Häuschen an der Günz schließen?

Gastronomin Kristin Beer wird ihre Café-Bar in Babenhausen schließen – noch in diesem Monat.

Von Sabrina Schatz

Es beherbergt das wohl kleinste Café in Babenhausen: das Häuschen an der Straße „Auf der Wies“, direkt an der Günz gelegen. Doch wie geht es mit dem Gastronomiebetrieb weiter? Kristin Beer, 24 Jahre alt, wird es nicht weiterführen. Das hat sie in dieser Woche auf der Facebook-Seite ihrer „RiKi’s Café-Bar“ bekannt gegeben. Dieser Entschluss ist zwar noch ganz frisch – doch schon am Samstag, 17. August, wird sie die Tür zum letzten Mal öffnen.

Die Café-Bar ist ein Treffpunkt in Babenhausen. Die Gäste sitzen auf der Terrasse vor dem Häuschen und quatschen dort ausgiebig oder trinken rasch einen Espresso an der Theke. Auf der Straße, der innerörtlichen B300, rauschen Autos vorbei. Doch das störte Beer eigentlich nicht – manch ein Fahrer mache ja auch halt, das sei gut fürs Geschäft. Generell seien ihr die Gäste ans Herz gewachsen: „Ich liebe meine Kundschaft.“

Vor fast genau einem Jahr hat die junge Frau die Lokalität von dem vorherigen Betreiber übernommen. Es sei der dritte Wechsel innerhalb von drei Jahren gewesen. Nun ist Schluss: Zum 1. September wechselt Beer den Beruf, sie wird als Disponentin in der Gegend arbeiten. „Die Selbstständigkeit war nix für mich“, begründet sie diesen Schritt. Sechs Tage in der Woche habe sie das Café geöffnet, sie habe sich selbst unter Druck gesetzt, konnte schlechter abschalten in der Freizeit – was sich letztlich auch auf ihre Gesundheit ausgewirkt habe. Angesichts dessen änderte Beer ihre Zukunftspläne: „Ich hab mich woanders beworben. Dass es dann so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht.“

Trotzdem betont die 24-Jährige, dass sie ihre Gastro-Einblicke nicht bereue. Sie habe viel gelernt durch die Selbstständigkeit, etwa was Verantwortungsbewusstsein angeht. „Es war einen Versuch wert.“ Nun freut sie sich aber auf den neuen Job mit geregeltem Arbeitsalltag – und auch auf die kleine Abschiedsparty mit Häppchen und netten Gesprächen, die sie für Freitagabend, 16. August, plant.

Und danach? Werden in dem Häuschen weiterhin Kaffee und Snacks aus der kleinen Küche serviert? „Wenn alles gut geht, dann wird es eine Nachfolgerin geben“, verrät Beer, will aber noch nichts Konkretes dazu sagen. „Das wird sich voraussichtlich Ende nächster Woche klären.“ Die Babenhauser dürfte es freuen, ginge es in dem kleinen Café weiter.

