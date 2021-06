Babenhausen

vor 17 Min.

Zum Jubiläum des "Wasserdoktors": Kneipp-Anlage in Babenhausen wird renoviert

Die Kneippanlage in Babenhausen wird aufgehübscht.

Plus Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp wird die Wassertretanlage in der Promenade in Babenhausen aufgehübscht. Der Pfarrer hat auch einen direkten Bezug zum Ort.

Von Sabrina Karrer

2021 jährt sich der Geburtstag des berühmten "Wasserdoktors" und Pfarrers Sebastian Kneipp zum 200. Mal. Von diesem Jubiläum werden auch die Babenhauser profitieren: Die Kneipp-Anlage in der Promenade wird renoviert. Die Marktgemeinde bekommt dafür unverhofft Geld.

