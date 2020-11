vor 53 Min.

Babenhausen plant Ringschluss in der Wasserversorgung

Plus Die Wasserversorgung des Gewerbegebiets und des Ortsteils Unterschönegg soll in Zukunft gewährleistet sein.

Ziel ist es, die Wasserversorgung im Gewerbegebiet am Schöneggweg und im Ortsteil Unterschönegg in Zukunft sicherzustellen: Babenhausen plant einen Ringschluss der Wasserleitungen im Nordwesten des Marktes. Laut Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) wird eine Zubringerleitung in diesem Bereich „dringend benötigt“ – auch mit Blick auf die vorgesehene Erweiterung des Gewerbegebiets.

Eine Planerin stellte die Maßnahme vor. Der Ringschluss soll demnach über eine Länge von mehr als 800 Metern erfolgen. Die Anbindung beginnt an der Hauptwasserleitung am Gänsberg, nahe der Einmündung zum Wertstoffhof, und führt dann über die öffentliche Straße in Richtung Westen bis hin zum Schöneggweg. Da sich eine Günzbrücke in diesem Bereich befindet, ist eine sogenannte Spülbohrung erforderlich: Leitungen müssen einige Meter unterhalb des Flussbetts verlegt werden. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt hat eine solche „Unterquerung“ bereits genehmigt.

Die Anbindung, so Bürgermeister Göppel, sei unbedingt erforderlich, um in einem Brandfall der gemeindlichen Grundversorgung der Gewerbebetriebe Genüge zu tun. Wie berichtet, soll das Gewerbegebiet am Schöneggweg in Richtung Westen und Norden erweitert werden. Die Planung hierfür läuft bereits seit mehreren Jahren. Mehr dazu hier: Erweiterung des Gewerbegebiets: Fachstellen setzen den Rotstift an.

Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Wasserleitungen im Weg sein werden, würde die Fahrbahn irgendwann einmal ausgebaut und verbreitert. Die Planerin verneinte dies; die Leitungen lägen dann eben unter Asphalt statt unter einer Grünfläche. (stz)

