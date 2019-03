12:00 Uhr

Babenhausen will sich herausputzen

Es werden noch Helfer für die Umweltaktion „Sauberes Babenhausen“ gesucht.

Unter das Motto „Alle reden vom Schutz der Umwelt – wir gemeinsam tun etwas dafür“ stellt Bürgermeister Otto Göppel auch in diesem Jahr die traditionelle Frühjahrsaktion „Sauberes Babenhausen“. Dabei sammeln Freiwillige den Unrat ein, der sich im Laufe des vergangenen Jahres in Babenhausen und in den Ortsteilen angesammelt hat. Im Vorjahr waren es rund zehn Kubikmeter Müll, den 150 Helfer entlang der Straßen und auf Grünflächen entfernt haben. Treffpunkt der Helfer ist am Samstag, 30. März, um 9 Uhr im gemeindlichen Bauhof an der Frundsbergstraße.

Sowohl Vereine, als auch Einzelpersonen können sich an der Aktion beteiligen. Benötigt werden zahlreiche Helfer, gegebenenfalls mit Fahrzeugen und Anhängern. Freiwillige sollen sich möglichst bald, spätestens bis Freitag, 22. März, im Vorzimmer des Bürgermeisters anmelden (Telefon 08333/940031).

Alle Mitwirkenden sind im Anschluss an die Aktion (gegen 11 Uhr) zu einer kleinen Brotzeit ins Feuerwehrgerätehaus an der Bahnhofstraße eingeladen. Dieser Imbiss soll laut Bürgermeister eine kleine Entschädigung sein. „Gleichzeitig soll dies aber auch ausdrücken, wie sehr die Marktgemeinde das Umweltengagement der ehrenamtliche Helfer zu würdigen weiß“, so Göppel. Er weist darauf hin, dass die Helfer aus Sicherheitsgründen nach Möglichkeit Warnwesten und Handschuhe tragen sollten. (fs)

Wie die Aktion im vergangenen Jahr abgelaufen ist, lesen Sie hier: Babenhausen wird sauber gemacht

