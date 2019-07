vor 10 Min.

Babenhauser Bio-Markt will auch Unverpacktes anbieten

Seit fast zwei Jahren gibt es das Geschäft in Babenhausen. Nun wollen die Betreiber erweitern. Sie planen einen Bereich, in dem zum Beispiel Waschmittel selbst abgefüllt werden kann.

Von Sabrina Schatz

Die Idee schwirrt ihnen schon seit Längerem im Kopf herum. Nun wollen sich Merit Kraft und Kevin Beutekamp an die Umsetzung wagen: Eine Unverpackt-Abteilung soll in ihrem Bio-Supermarkt in Babenhausen entstehen. Platz soll sie nicht im bisherigen Markt finden – sondern in neuen Räumen. Derzeit wird im ehemaligen Reisebüro, das direkt angrenzt, gewerkelt. Rund 90 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche sind dort vorgesehen. Und das ist nicht die einzige Neuerung seit dem Start des Markts vor bald zwei Jahren.

Wie berichtet, eröffneten die beiden Gründer – sie 27, er 29 Jahre alt – im Herbst 2017 ihren Supermarkt Biokuma. Seitdem haben sie vier Mitarbeiter in Teilzeit eingestellt. Das Angebot kommt gut an, auch an diesem Morgen sitzen Gäste in den bunten Sitzgruppen vor dem Laden, essen ein Stück Kuchen, lesen Zeitung. „Wir sind positiver Dinge, die Entwicklung ist gut. Sonst würden wir das mit der Erweiterung auch nicht machen“, sagt Kevin Beutekamp und nippt an seinem Cappuccino. „Und wir wollen den Kunden damit auch ein Signal geben, dass wir hierbleiben.“ Zu diesen Kunden gehören viele Babenhauser und Bewohner umliegender Orte. Aber auch vom Durchgangsverkehr auf der B300, die am Supermarkt vorbeiführt, und von Urlaubern profitieren die Einzelhändler.

Plakate weisen im Moment auf die Erweiterung hin, sie hängen an einer provisorischen Holzwand im Supermarkt. Dahinter nimmt ein größerer Durchbruch zum Reisebüro allmählich Form an. Ein Teil des zusätzlichen Platzes soll künftig als Unverpackt-Bereich genutzt werden. Dort sollen die Kunden Wasch- und Reinigungsmittel wie Seifen selbst abfüllen können. Die Behälter sollen sie einmal kaufen und dann immer wieder verwenden können.

Kevin Beutekamp (im Bild) und Merit Kraft haben ihren Supermarkt vor fast zwei Jahren eröffnet. Die nächsten Schritte ließen nicht lange auf sich warten. Bild: Sabrina Schatz

Mit dem Thema plastikfreies Einkaufen beschäftigten sich Kraft und Beutekamp seit Langem. „Wir sind aber immer noch in der Denkphase“, sagt der 29-Jährige und weist auf einige Dinge hin, die beim Verkauf unverpackter Waren zu beachten sind, etwa bezüglich der Hygiene und der Qualitätssicherung des Produkts. „Wir halten uns offen, das Thema Unverpackt noch zu erweitern.“ Um sich über mögliche Varianten zu informieren, lassen sich die beiden auch von Großhändlern wie Rapunzel Naturkost mit Sitz in Legau beraten. Gewiss spiele auch die finanzielle Seite eine Rolle. Bei Unverpackt-Läden handele es sich oftmals um Crowdfunding-Unternehmen, die sich nicht selbst tragen müssten. Das nächstgelegene Geschäft befindet sich übrigens seit 2018 in Weißenhorn. Der Inhaber plant auch eine Filiale in Ulm.

Auch einen Bring-Service gibt es seit dem Frühjahr

Ein anderes Projekt hat der Babenhauser Bio-Markt bereits im Frühjahr in die Tat umgesetzt: Er bietet einen Bring-Service an. Ein Wagen beliefert rund 20 Haushalte, die zuvor Waren bestellt haben, mit Tomaten, Wein, Bio-Senf und anderem. Zweimal pro Woche werden Touren gefahren, jeweils einmal in Richtung Altenstadt und Memmingen. Der Hintergrund: Ende 2018 schloss laut Beutekamp ein Bio-Laden in Fellheim, der einen solchen Service im Programm hatte. Der Inhaber bot Biokuma an, den Bring-Dienst zu übernehmen – und fährt nun als Mitarbeiter auch die Waren aus. Beutekamp sagt, der Service biete sich etwa für Personen an, die nicht mehr so mobil oder beruflich eingespannt sind.

Außerdem werden ihm zufolge künftig sieben Kindergärten und eine Grundschule, die an einem EU-Programm teilnehmen, mit frischem Obst, Gemüse und Milchprodukten beliefert.

Wegen des Umbaus schließt der Markt Anfang September für eine Woche. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, ist die Neueröffnung geplant. Von den Arbeiten lassen sich die Kunden bis dahin wohl nicht abschrecken: „Die Baustelle ist für viele auch interessant, es ist was in Bewegung, es gibt was Neues zu sehen. Und es wird darüber gesprochen“, sagt Beutekamp.

Lesen Sie außerdem aus Babenhausen: Enkeltrick: Babenhauserin verliert 10.000 Euro

Themen Folgen