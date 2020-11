vor 21 Min.

Babenhauser Bücherei bleibt geöffnet

Weitere Helfer während der Corona-Zeit gesucht

Die Gemeindebücherei in Babenhausen hat ungeachtet der neuen Corona-Beschränkungen geöffnet. Darauf weist deren Leiterin Christel Möst hin. Gerade während der Ferien waren demnach viele Familien verunsichert, ob die Bücherei überhaupt geöffnet ist. Die Ausleihe und Rückgabe von Büchern, Spielen & Co. sei mit dem neuen Hygienekonzept aber unverändert möglich.

Momentan ist die Bücherei geöffnet montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr. Es dürfen jeweils nur vier Personen gleichzeitig in der Bücherei sein und es besteht eine Maskenpflicht. Die Rückgabe der Bücher kann im Freien durch eine Einwurf-Klappe in einen „Bücherkasten“ erfolgen. Die Rückgabe funktioniert so auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Zum Schutzkonzept gehört auch, dass einige Mitarbeiterinnen aus den sogenannten Risikogruppen nicht mehr in der Ausleihe arbeiten dürfen. Dadurch gibt es ein akutes Personalproblem in der Bücherei. Leiterin Christel Möst ist dankbar für jede Unterstützung von jüngeren und gesunden Ehrenamtlichen. Wer mithelfen kann, meldet sich während der Öffnungszeiten in der Bücherei, Telefon 08333/4425. (toot)

Themen folgen