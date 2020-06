Babenhauser Friseure hören auf: „Der Salon war wie ein Stück Heimat“

Plus Die Friseurmeister Peter Vodopija und Elke Mesch haben den Friseursalon „Struwelpeter“ verlassen. Ihre Entscheidung hatte nicht nur mit Corona zu tun.

„Es waren schöne Jahre, aber jetzt ist es Zeit für etwas Neues“: Ohne Bedauern und mit vielen angenehmen Erinnerungen blickt Peter Vodopija zurück. Nach 34 Jahren will der Friseurmeister der Branche den Rücken zukehren. Ende Mai hat er den mit elf Kundenplätzen größten Babenhauser Friseursalon „Struwelpeter“ an eine neue Inhaberin übergeben. Mehrere Gründe bewegten ihn und seine Lebensgefährtin zur Aufgabe des Salons.

Nicht nur Corona hat zu der Entscheidung geführt

Auch Vodopijas Lebensgefährtin Elke Mesch hat ihren Arbeitsplatz im Salon aufgegeben. Ihrem Traumberuf will sie aber weiterhin treu bleiben, eventuell bald in selbstständiger Tätigkeit, sagt sie.

Mit dem Gedanken, den großen Salon aufzugeben, hatte das Paar schon vor der Corona-Krise gespielt, verrät es. Vor allem, als Peter Vodopija aufgrund einer genetisch bedingten Erkrankung zwei Jahre lang beruflich stark eingeschränkt war, sei der Wunsch nach einer „Ladengröße, die man stemmen kann“, gewachsen. Die vom Corona-Lockdown ausgelöste finanzielle Belastung und die schwierige wirtschaftliche Perspektive für Friseursalons haben Vodopija in seiner Entscheidung bestärkt.

Zurzeit ist in Salons für Kunden oftmals der doppelte Zeitaufwand erforderlich

Wegen des vorgeschriebenen Mindestabstands dürften derzeit von den insgesamt elf Friseurplätzen im Salon nur noch drei genutzt werden, erklärt er – und weiter: „Da wir jetzt jedem Kunden die Haare waschen und zwischendurch sowohl Waschbecken und Stühle als auch Scheren, Kämme und sämtliches Werkzeug desinfizieren müssen, ist vor allem bei Männern der doppelte Zeitaufwand erforderlich.“ Preiserhöhungen seien die Folge, für welche die meisten Kunden auch Verständnis hätten.

Peter Vodopija hatte den einstigen Familienbetrieb Amann im Jahr 1999 gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin übernommen und seit 2007 selbstständig geführt. „Da ich in diesem Salon bereits meine Lehre absolviert habe, war er für mich wie ein Stück Heimat“, blickt der gebürtige Babenhauser zurück. Bereits als Bub habe er sich dort regelmäßig die Haare schneiden lassen. Weil ihm die Tätigkeit des Friseurs schon damals gefallen und seine Neugier geweckt hatte, entschloss er sich, nach der Realschule eine Ausbildung zu beginnen. „Ich habe es nie bereut“, sagt Vodopija. „In diesem Beruf hat man nicht mit Computern oder Maschinen, sondern mit Menschen zu tun.“

Während Peter Vodopija dem Friseurhandwerk nach 34 Jahren den Rücken zukehrt, plant Lebensgefährtin Elke Mesch, sich als Friseurmeisterin selbstständig zu machen.

Weil ihm der Umgang mit den Kunden und das Handwerk von Anfang an Freude bereiteten, arbeitete Vodopija im Anschluss an seinen Bundeswehrdienst und eine Auszeit in Australien weiterhin als Friseur. Acht Jahre lang vertiefte er seine Kenntnisse in einem der bekanntesten Salons in Memmingen.

„Als Friseur muss man flexibel sein“, sagt der 54-Jährige. Neben den chemischen Arbeitsmitteln und Methoden führen auch die Schnelllebigkeit der Mode und Trends zu ständigen Veränderungen. „Um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen, muss man immer am Ball bleiben.“ Dass sich eine große Zahl von Stammkunden regelmäßig bei ihm verschönern ließ, erfüllt Vodopija mit Zufriedenheit. „Einige, denen ich schon während meiner Lehrzeit die Haare geschnitten habe, sind bis heute regelmäßig wieder gekommen“, sagt er.

Sie sehen in der Corona-Krise auch eine Chance für die Friseur-Branche

Auch seine Lebensgefährtin Elke Mesch blickt auf schöne Erfahrungen zurück. „Wenn sich Kunden nach ihrem Besuch zufrieden im Spiegel betrachten und schon den nächsten Termin bei mir vereinbaren, ist das eine schöne Bestätigung“, sagt die 48-jährige Friseurmeisterin. Auch sie hat ihre Ausbildung einst im Salon Amann absolviert und diesem insgesamt 34 Jahre lang die Treue gehalten. An ihrer Arbeitsstelle hat Mesch auch ihren heutigen Lebensgefährten kennengelernt.

In der Corona-Krise sehen Vodopija und Mesch trotz aller Einschränkungen auch eine Chance für die Friseur-Branche. Die sechswöchige Schließung der Betriebe habe gezeigt, welchen Stellenwert der nicht nur aus finanzieller Sicht zu wenig geachtete Beruf genieße, sagen sie.

