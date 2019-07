vor 34 Min.

Babenhauser Jubi präsentiert sich in vielen Facetten

Auf dem weitläufigen Gelände der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen war am Sonntag einiges geboten. Kinder konnten unter anderem am Glücksrad drehen.

Was die Besucher an einem „Tag der offenen Tür“ alles erleben konnten.

Von Claudia Bader

Wer nicht weiß, was eine Benjeshecke ist, der kann sich im Garten der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (Jubi) Babenhausen einen solchen „lebenden Zaun“, der anderen Tieren Schutz und Nahrung bietet, aus nächster Nähe ansehen. Die Gelegenheit dazu hatten die Besucher im Rahmen eines Tags der offenen Tür am Sonntag.

Aber nicht nur über Umweltschutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen erfuhren sie mehr, sondern auch über die Einrichtung an sich, die über die Region hinaus bekannt ist. Neugierig hatte vor allem die neue Turnhalle gemacht, die nach jahrzehntelanger Planung und rund zweijähriger Bauzeit vor drei Monaten offiziell eingeweiht worden war.

Wer Mut hatte, konnte sich im Hochseilgarten in die Höhe wagen. Bild: Claudia Bader

„Die neue Turnhalle ist einfach genial“, „Sie bettet sich schön in ihr Umfeld ein“, „Da kann Babenhausen echt stolz sein“ – Die Kommentare der Besucher brachten reichlich Lob dafür zum Ausdruck. Jubi-Leiter Michael Sell erklärte: „Die neuen Räumlichkeiten komplettieren das Konzept der Jubi und erschließen unsere Gästen weitere Indoor-Möglichkeiten für Sport und Jonglieren, Teamtraining und gruppendynamische Methoden.“

Einblicke gab es mitunter auch in den großen Gruppenraum samt Foyer und Teeküche. Sell zeigte während Führungen durch das Haus und über das weitläufige Gelände zudem die Streuobstwiese mit Tümpel, in dem eine Vielfalt an Lebewesen kreucht und fleucht. „Nicht nur der Honig, der auf den Frühstückstisch kommt, sondern auch der Apfelsaft, der in der Jubi getrunken wird, stammt zu 100 Prozent aus dem eigenen Garten“, sagte er. Interessant waren auch der Hochseilgarten, die vor einigen Jahren von Jugendlichen aus elf Nationen errichtete Hütte mit Lagerfeuerplatz sowie die Bienenhaltung mit Imkerei.

Jubi-Leiter Michael Sell zeigte die neuen Räume, etwa den Verbindungsgang. Bild: Claudia Bader

Kinder konnten Tiermasken basteln und am Glücksrad drehen, Erwachsene hingegen Tischdecken aus Wachs herstellen. Zu Klängen einer Formation der Musikkapelle Babenhausen setzten sich die Besucher anschließend gemütlich zusammen.

