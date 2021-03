vor 2 Min.

Babenhauser Kinderbuchhaus hat eine Zweigstelle bekommen

Zum Kinderbuchhaus am Espachplatz in Babenhausen kommt nun das ein Kinderbuchhäusle im "unteren Markt". Was es mit der Expansion auf sich hat.

Seit Januar steht ein Kinderbuchhaus auf dem Espachplatz in Babenhausen, aus dem sich Kinder und Jugendliche Lesestoff holen können, wann immer sie möchten. Nun hat es ein Pendant im "unteren Markt" bekommen - das Kinderbuchhäusle. Zu finden ist die Zweigstelle, wie die Organisatoren schreiben, in der Schulstraße. Wie kam es dazu?

Den Anstoß habe ein zufälliges Gespräch mit Sonja Henle - der Initiatorin des Kinderbuchhauses am Espachplatz - gegeben, berichtet Reinhold Jungwirth, der die Babenhauser Kindertagesstätte Guter Hirte leitet. Dass Kinder Geschichten lesen oder vorgelesen bekommen, liege ihm selbst am Herzen, Büchereien sehe er als Schatzkästchen an. "Seitdem haben wir gemeinsam überlegt, wo wir eine Zweigstelle für den unteren Markt aufstellen könnten", sagt Markträtin Henle.

So sieht das Kinderbuchhäusle aus, wenn die Schranktüren geschlossen sind. Bild: Sonja Henle

Die Wahl fiel schließlich auf die Schulstraße. Die Nähe zur Kita Guter Hirte sei praktisch: Jungwirth kann nach Feierabend nach dem Rechten sehen. Außerdem liegt der neue Standort in einem verkehrsberuhigten Bereich. So können sich Kindergartenkinder und Schüler mit ihren Eltern Zeit lassen, um das Richtige zu finden.

Schranktüren des neuen Bücherhäusles öffneten sich am Montag

Anstelle eines Häuschens wie auf dem Espachplatz bot sich diesmal ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank an. Im ehemaligen Bauernhof von Reinhold Jungwirth war schnell ein alter Kleiderschrank gefunden. Er wurde mit Regalen und Plexiglasboxen ausgestattet. Die für den Umbau noch notwendigen Bretter und Platten steuerte Sonja Henle bei - es sind Restposten aus dem Betrieb ihres Mannes. "So entstand über zwei Wochenenden das Buchhäusle", erzählt Jungwirth. "Zwei Freunde unterstützten mich in meiner Hobbywerkstatt." Für die Helfer war es ein Ansporn, den Schrank noch vor der Kita- und Grundschulöffnung fertig zu bekommen.



Sonja Henle hatte die Idee zum Bücherhaus am Espach-Platz. Bild: Sonja Henle

Eine auf dem Schrank abgebildete Leseratte und ein Bücherwurm weisen nun auf den vielversprechenden Inhalt hin. Mehrere Eltern gaben schon etwas für das Häusle ab. Eine Kiste voll Kinderbücher räumten Bürgermeister Otto Göppel, Reinhold Jungwirth und Sonja Henle bei der Eröffnung am Montag selbst noch ein. "Solange Geschäfte und Einrichtungen wie unsere Bücherei leider geschlossen bleiben müssen, sehe ich solche Angebote als Chance für Kinder und Familien", so Göppel über die Aktion. Dass diese besonders in Lockdown-Zeiten auf Akzeptanz stößt, sei am Espachplatz schon deutlich spürbar, so das Resümee der drei.

Noch ist Platz für weitere Bücher sowie Spiele und Puzzles für Kinder und Jugendliche von 0 bis 14 Jahre, die das Angebot noch erweitern würden. Sie können direkt ins Kinderbuchhaus und ins Kinderbuchhäusle gelegt oder in der Kita Guter Hirte sowie bei Familie Henle abgegeben werden. Sie werden dann auf die beiden Standorte verteilt. Je Kind sollten nur zwei Bücher ausgeliehen werden, die vor der Rückgabe gereinigt oder desinfiziert werden müssen. (AZ, stz)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen