vor 51 Min.

Babenhauser Kulturtage: Zum Auftakt tanzt das Schokodil

Die Babenhauser Kulturtage 2019 starten mit dem Broadway-Joe und der Band Slipped Disc.

Der Fuggermarkt verwandelt sich ab dieser Woche in eine große Bühne: Am Donnerstag, 25. April, starten die diesjährigen Babenhauser Kulturtage.

Zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe, welche Musik, Schauspiel, Kunst und mehr bietet, präsentiert der Allgäuer Mundartkabarettist Broadway-Joe ein Mitmach-Konzert für Klein und Groß. Eines seiner Lieder widmet sich etwa der Frage: „Warum hat der Papa-Gei keine Mama-Gei?“ Mit ihm auf der Bühne steht das sogenannte Schokodil. Beginn ist um 15.30 Uhr im Theater am Espach. Es gibt noch Karten bei Textil Kast in Babenhausen, Auf der Wies 10, unter Telefon 08333/93246.

Slipped Disc tritt mit Überraschungsgast auf

Der nächste Programmpunkt folgt am Samstag, 27. April. Nachdem ihr Auftritt bei den Kulturtagen 2018 auf große Resonanz gestoßen ist, bringt die Band Slipped Disc auch heuer wieder Classic Rock in den Saal des Gasthauses Rössle an der Schrannenstraße. Die „Jungs aus dem Unterallgäu“ – das sind Robert Hartmann (Drums/Gesang), Rudi Kögler (Bass/Gesang), Volker Bender (Gitarre/Gesang), Herbert Schex (Gitarre/Gesang) und Helmut Escher (Keyboard/Gesang) – haben sich 2013 zur Band formiert. Sie stehen für die Musik der 1970er- und 1980er-Jahre, welche bis heute viele Fans hat. Als Überraschung haben Slipped Disc diesmal eine Gastsängerin in Babenhausen dabei, die mit der Band drei Songs präsentieren wird. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, es ist bereits ausverkauft. (clb)

