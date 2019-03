12:00 Uhr

Babenhauser Meisingerhaus feiert 450. Geburtstag

Ein Schild zeigt, wie das „Haus der Geschichte“ in Babenhausen einmal aussehen soll.

Die Sanierung des Gebäudes verschlingt bis jetzt rund eine Viertelmillion Euro. Welche Bilanz der Historische Verein zieht.

Von Fritz Settele

Das „Haus zur Geschichte“ war das zentrale Thema der Jahresversammlung des Historischen Vereins Babenhausen. Dessen Vorsitzende Barbara Kreuzpointner zog eine insgesamt positive Bilanz der Sanierungsmaßnahmen. So ist die Außenhülle des Meisingerhauses fast fertiggestellt. Dach und Dachstuhl sind es nach ihren Worten bereits. Alle Fensteröffnungen seien zudem wieder so gestaltet „wie zur Erbauungszeit“. Die Türen werden derzeit restauriert und sollen demnächst wieder eingebaut werden. Gleichzeitig machte Kreuzpointner darauf aufmerksam, dass das Gebäude „heuer 450 Jahre alt wird und bei Ausbruch des 30-jährigen Kriegs bereits 50 Jahre alt war“.

Prinzipiell war der Verein mit den beauftragten Firmen und deren Arbeit sehr zufrieden. Lediglich die Statik habe „Nerven und viel Geld gekostet“, so Kreuzpointner. Nach einem Wechsel des Statikbüros sei es vorwärts gegangen. Laut der Vorsitzenden war das Haus „statisch eine einzige Katastrophe“. Sie erklärte: „Der Fachwerkanteil war voll in den Sand gesetzt und die Mauern an der Tiroler Straße saßen nicht auf der betonierten Kellerwand, sondern daneben.“ Ihr besonderer Dank galt den Helfern, die Eigenleistungen einbrachten.

Weiter führte die Vorsitzende aus: „Wie es aussieht, kommen wir mit den beantragten Zuschüssen für die Außenhülle haarscharf hin. Für den Innenausbau brauchen wir jetzt noch einmal Geld.“ Jede Spende sei gern gesehen. Außerdem lotet der Verein neue Zuschussquellen aus. Der Kassenbericht von Karin Lepschy unterstrich diese Aussagen. Er weist Ausgaben in Höhe von rund 260000 Euro auf, wovon der Großteil (252000 Euro) für Rechnungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Meisingerhauses anfiel. Einnahmen in Höhe von knapp 214000 Euro standen dem gegenüber, davon 188000 Euro in Form von Zuschüssen. Hinzu kamen nicht unerhebliche Spenden und ein Zugriff auf die Rücklagen.

Doch auch auf anderen Gebieten war der Historische Verein tätig. Zwölf Beiträge zur Geschichte erschienen. Außerdem zählt die Sterbebildersammlung inzwischen mehr als 5000 Exemplare. Die Online-Sammlung „All’ Tag“ ist laut Kreuzpointner jedoch derzeit eine „Baustelle“ und wegen der neuen Datenschutzbestimmungen noch nicht wieder öffentlich einsehbar.

Heimatforscher Dieter Spindler brachte mit Führungen und Vorträgen 627 Personen die Geschichte Babenhausens näher. Seine Ausstellung „100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs und der Alltag in Babenhausen“ erhielt eine Neuauflage im Rahmen des Schulunterrichts und während der Kulturtage. Als Teil des Ferienprogramms fanden wieder Gruselkellerführungen statt.

Die Technik-Sammlung unter Leitung von Susanne Huber entwickelte sich zu einer sehr aktiven Abteilung des Vereins. Die Arbeit an der Ausstellung im Keller des Schulzentrums sei sehr zeitintensiv. Deshalb wäre die Gruppe froh, wenn zusätzliche – auch jüngere – Kräfte hinzukämen. Es gelte, die Exponate zu dokumentieren und Geschichten festzuhalten. Die Ausstellung in inzwischen drei Räumen werde vor allem im sogenannten MINT-Unterricht der fünften Realschulklassen genutzt. Dort könnten die Kinder laut Huber die alte Technik im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Noch wirken die Helfer der Technik-Ausstellung im Hintergrund, jedoch steht eine Neueröffnung bevor, nämlich im Rahmen des Frühlingsmarktes der Gewerberegion am Palmsonntag (14. April) und beim Tag der offenen Tür der Realschule (29. März).

Mit einer historischen Betrachtung des Babenhauser Kriegerdenkmals und dessen Vorgängerformen (Bericht folgt) klang die Versammlung aus.

Termin: Der Historische Verein veranstaltet am Sonntag, 7. April, von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Baustelle.

