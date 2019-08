vor 40 Min.

Babenhauser Touristikverein: Nachfolger ist in Sicht

Marcus Worsch will den Babenhauser Touristikverein vor dem Aus bewahren.

Es wird weitergehen: Der Touristikverein Babenhausen hat einen Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden gefunden. Marcus Worsch, der zuletzt Beisitzer war, stellt sich zur Verfügung. Wie berichtet, war es ungewiss, ob der Verein eine Zukunft hat. Karin Wolfgram hatte im Frühjahr bekannt gegeben, nach rund zehn Jahren als Vorsitzende aufhören zu wollen. Zunächst sah es danach aus, als fände sich kein Nachfolger. Damit hätte dem 1895 gegründeten Verein die Auflösung gedroht. (Mehr dazu lesen Sie hier: Hat der Babenhauser Touristikverein eine Zukunft? )

Soweit sollte es nicht kommen, sagte sich Worsch. Der Babenhauser, der in der Hallertau geboren ist und seit 2006 in der Marktgemeinde wohnt, wird sich bei der Jahresversammlung Anfang Oktober zur Wahl stellen. „Ich will das Risiko nicht eingehen, dass wir ohne Vorsitzender dastehen oder eine Interimsgeschichte haben“, sagt er und fügt an: „Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn sich noch andere Kandidaten melden.“ Wolfgrams Entscheidung sei legitim, der Verein müsse sie akzeptieren. Eine Rolle für seinen eigenen Entschluss habe unter anderem seine berufliche Selbstständigkeit gespielt, welche ihn zeitlich zumindest flexibler mache als andere. So könnte er zwischendurch auch einmal Termine wahrnehmen oder telefonieren.

Die Botschaft: Verein muss zusammenrücken

Dennoch werden sich mit Worschs Kandidatur wohl nicht alle Zukunftsfragen beantworten lassen: „Wir sind nach wie vor auf Mitgliedersuche“, betont der Babenhauser, welcher dem Verein seit 2007 angehört und bereits eine Zeit lang Zweiter Vorsitzender war. Insgesamt zähle der Verein derzeit rund 150 Mitglieder.„Aktive sind es leider viel zu wenige, wie das bei vielen so ist.“

Worsch beschreibt die Arbeit des Vereins als wichtig für Babenhausen – nicht nur für Touristen, sondern auch für die Menschen vor Ort und in der Region. Das Ziel sei es, Babenhausen ansprechend und interessant zu gestalten, sodass jeder sagen könne: „Ich bleibe gerne hier“. Damit das so ist und bleibt, wäre es sein Wunsch, künftig noch „die eine oder andere Veranstaltung anzupacken“, auch im Austausch mit anderen Vereinen. Im kommenden zum Beispiel werde der Touristikverein – der lange Zeit den Namen Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein trug – 125 Jahre alt. Auch eine Jugendabteilung kann sich Worsch vorstellen, sofern diese jemand übernähme.

Dass Babenhausen kein touristischer Ort sei, wie der Verein in der Vergangenheit zu hören bekommen habe, stimmt aus Worschs Sicht nicht. „Am Wochenende war der Markt brechend voll“, sagt er und meint damit gut besuchte Gastronomiebetriebe und Fahrradfahrer, die unterwegs waren. „Wir haben genug zu bieten: das Schloss, Geschichte, die bekannten Kirchenmusiker, den Ort selbst, ...“

Die Jahresversammlung soll am Dienstag, 1. Oktober, stattfinden. Worschs Botschaft: „Wir müssen zusammenrücken.“ (stz)

