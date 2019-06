vor 44 Min.

Babenhauser Unternehmen öffnen Türen für Bewerber

Am Freitag findet ein „Tag der Ausbildung“ in Babenhausen statt. Was geplant ist.

Drei Unternehmen, ein Ziel: potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam machen und möglichst überzeugen. Am Freitag, 28. Juni, findet in Babenhausen ein „Tag der Ausbildung“ statt. Veranstalter sind die drei ortsansässigen Firmen Dilo Armaturen und Anlagen GmbH, Schwäbische Formdrehteile (SFB) GmbH & Co. KG sowie Kößler Technologie GmbH. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 18 Uhr und richtet sich vorrangig an Jugendliche, die sich über ihre berufliche Zukunft Gedanken machen und informieren wollen. Auch deren Eltern oder Geschwister können mitkommen.

Die drei Firmen präsentieren sich und speziell die Ausbildungsmöglichkeiten, die sie anbieten. Diese reichen von den Lehrberufen des Fachinformatikers, Zerspanungsmechanikers und Maschinen- und Anlagenführers bis hin zum Dualen Studium. Interessenten haben die Möglichkeit, direkt vor Ort Einblicke in den Ausbildungsalltag und die Räumlichkeiten zu gewinnen, etwa in Lehrwerkstätten. Ausbilder und Azubis stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Besucher sollen bequem von A nach B kommen: Ein Shuttlebus fährt mehrmals pro Stunde von einem Betrieb zum anderen. Für eine Verpflegung mit Getränken und Speisen wird gesorgt.

Im vergangenen Jahr besuchten rund 350 Personen den Tag der Ausbildung, erinnert sich Katja Ganser, Ausbilderin bei Dilo. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagt sie. Es werde seit einigen Jahren umgesetzt. Im Nachhinein seien stets Bewerbungen auf Lehrstellen und auch Praktikumsplätze bei den drei Unternehmen eingegangen. (stz)

