vor 60 Min.

Babenhauser "Wies-Hopping": Warum gleich drei Geschäfte umziehen müssen

Plus Sie müssen raus aus ihren Geschäften "Auf der Wies": Als diese Nachricht drei Gewerbetreibende in Babenhausen erreicht hat, mussten sie erst einmal schlucken. Eine Geschichte mit Happy End.

Von Sabrina Karrer

War da nicht...? Diese Frage werden sich in den nächsten Monaten sicher viele stellen, die in der Straße "Auf der Wies" in Babenhausen unterwegs sind. Denn gleich drei Geschäfte werden sich nicht mehr dort befinden, wo sie sich jahrelang befunden haben. Ein regelrechtes Wies-Hopping ist gerade im Gange.

Eine, die mitmacht – besser: mitmachen muss – ist Anne Walcher. Ihr gehört ein gleichnamiger Laden, in dem es etwa Naturkosmetik, Düfte und Tee zu kaufen gibt. Viele Jahre öffnete sie ihre Tür für die Kunden an der Einmündung zur Straße "Am Anfall". Im Sommer erreichte sie dann die Nachricht: Sie muss raus aus den Räumen. Der Vermieter will den gesamten Gebäudekomplex verkaufen.

Babenhauser Einzelhändler standen vor der Frage: Wie geht es weiter?

Aus dem Nichts heraus sei die Mietkündigung nicht gekommen, sie habe sich bereits angedeutet. "Aber wenn es dann konkret ist, schluckt man schon", erzählt Anne Walcher. Unmut habe sie nicht erfüllt, sie verstehe die Entscheidung. "Leben ist Veränderung. Und es ist gut, dass sich in Babenhausen etwas ändert."

Dennoch war da für sie zunächst Ungewissheit: Was tun? Aufhören? Je länger Anne Walcher grübelte, desto klarer wurde ihr: "Ich bin noch nicht so weit, es macht mir noch viel zu viel Spaß." Die Begegnungen mit den Kunden würden ihr fehlen, auch ihr Team. So begann im vergangenen Jahr die Suche nach anderen, für den Einzelhandel geeigneten Räumen in Babenhausen. Sie habe sich schwieriger gestaltet als gedacht.

Wie Anne Walcher ging es auch Elke Mai im Bastelgeschäft nebenan. Sie betreffen die Pläne des Immobilienbesitzers gleich doppelt: Sie muss nicht nur den Laden verlassen, sondern auch ihre Wohnung. "Das war erst schon ein kleiner Schock", sagt sie rückblickend, hat aber Verständnis für den Entschluss. Inzwischen hat sie alles geregelt. "Bei Elke" wird an der Fürst-Fugger-Straße 1 wieder öffnen, voraussichtlich im April oder Mai, sofern es die Corona-Regeln zulassen. Beide Umzüge sind im Gange, privat und geschäftlich.

Umzugskisten werden in Babenhausen gepackt

Noch einmal ein paar Schritte weiter "Auf der Wies" werden dieser Tage ebenfalls Kisten gepackt. Wegen des anvisierten Gebäudeverkaufs zieht auch EDV-Service Kluth um – und zwar einmal quer über die Straße, in das kleine Häuschen an der Günz. Es stand leer, nachdem das Café Kost-Bar geschlossen hatte. Auf der Facebook-Seite hatte dessen Team im Dezember verkündet: "Leider müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass die Kost-Bar dieses harte Corona-Jahr nicht überstanden hat." Für Heinz Kluth hat sich aus der Schließung eine neue Perspektive ergeben: "Ich bin froh, dass ich etwas gefunden habe", sagt er. "Die örtlichen Gegebenheiten müssen ja passen."

Das Häuschen an der Günz hat einen neuen Mieter. Bild: Sabrina Karrer

Ein Wermutstropfen seien die Parkplätze, die sich nun nicht mehr direkt vor der Tür befinden. Am 1. März soll Eröffnung sein - nicht die einzige demnächst "Auf der Wies": Ein Hörakustiker hat sich für eine Filiale in Babenhausen entschieden.

Was geschieht mit den Immobilien "Auf der Wies"?

Den kürzesten Weg zwischen altem und neuem Geschäft hat letztlich Anne Walcher zurückgelegt: Sie ist nur "ein Haus weiter gehüpft", wie sie sagt. Wies-Hopping eben. Der benachbarte Finanzberater habe von der Kündigung des Mietverhältnisses erfahren und gemeint, "bevor du aufhörst, verzichte ich auf meinen Schulungsraum", berichtet Walcher und findet: Ein solcher Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich und gerade jetzt, in der Corona-Krise, eine schöne Geste für den Einzelhandel im Ort. So wurden im Gebäude nebenan Wände durchbrochen, das Team packte mit an und sogar Kunden halfen mit, die Waren von A nach B zu tragen. Im Januar konnte sich die Tür des neuen Ladens erstmals öffnen.

"Wir sind umgezogen": Dieses Schild passt zu drei Geschäften auf der "Wies" in Babenhausen. Bild: Sabrina Karrer

Wie es nun mit dem immer leerer werdenden Gebäudekomplex weitergeht? Das ist noch ungewiss. Besitzer Hans Reiner sagt auf Nachfrage, er wolle die Immobilien verkaufen und sei auf der Suche nach einem Investor. Ob Abriss oder Umbau, ob Wohnungen oder Gewerberäume, alles sei denkbar.

Pläne für Gesundheitszentrum "Auf der Wies" in Babenhausen

Ein brachliegendes Gelände "Auf der Wies" wird sich voraussichtlich schon in naher Zukunft wandeln: Wie berichtet, soll in einer Baulücke ein Gesundheits- und Frühförderzentrum entstehen. Dem Bauantrag hat der Marktrat im Januar zugestimmt. Bürgermeister Otto Göppel verspricht sich einen "Frequenzbringer". Etwa 40 Mitarbeiter sollen in dem Neubau tätig sein, in den Bereichen Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Osteopathie, Fitness und Ernährung sowie der Frühförderung. Einer der Bauherren nannte es gegenüber unserer Redaktion eine "Herzensangelegenheit", den Ortskern auf diese Weise zu beleben. Immerhin werde seit Jahren darüber gesprochen, dass "Auf der Wies" etwas passieren müsse.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen