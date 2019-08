vor 7 Min.

Bach und Mozart erklingen bei Kammerkonzert im Rathaus

An einem ungewöhnlichen Ort erklingen in Vöhringen im Herbst Werke von bekannten Komponisten. Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt.

Von Ursula Katharina Balken

Musik findet heute nicht mehr nur in Theatern oder Konzerthäusern statt. Wer es lieber kleiner mag, kann Kunst und Kultur auch in Gartenhäusern oder Foyers begegnen. Warum also nicht auch ein Kammerkonzert im Vöhringer Rathaus veranstalten? Eine Frage, die den Kirchenmusiker Lothar Damm schon länger beschäftigt. Akustik und Ambiente stimmen.

Nun ist aus der Idee ein konkretes Ziel geworden. Am Sonntag, 27. Oktober, veranstaltet die Stadt Vöhringen erstmals im oberen Foyer des Rathauses ein Konzert. Es trägt den schlichten Namen „Vöhringer Rathauskonzert“ und ist der Kammermusik gewidmet. Der Konzertnachmittag beginnt um 17 Uhr und wird am Sonntag, 3. November, an gleicher Stelle wiederholt.

Bis zu 65 Besucher passen in den Saal

Der Kirchenmusiker Lothar Damm hat nicht nur ein Programm für ein Kammerkonzert zusammengestellt, das der Musik des Barock gewidmet ist, sondern auch genau ausgetüftelt, wie viele Personen in dem Raum Platz finden. 65 Besucher können das Konzert genießen, die Bühne für die Musiker ist der Raum direkt vor dem Sitzungssaal.

Das Programm enthält Werke von Händel über Bach bis zu Mozart, von dem zwei Werken zu hören sein werden. Eine Neuigkeit: Die musikalischen Darbietungen werden mit Tänzen aus dem Barock ausgeschmückt. In passender Kleidung werden Petra und Wolfgang Duft aus Senden die Tänze der damaligen Zeit ins Vöhringer Rathaus bringen. Mitwirkende sind Anita Atzinger (Sopran), Ulrike Petermann (Querflöte), Ulrike Weidl, (Blockflöte), Moritz Mayländer (Oboe), Andrea Möck (Cello und Fagott) sowie Lothar Damm (Cembalo). Johann Gutter wird als Moderator durch das Programm führen.

Tickets Wegen der begrenzten Platzzahl beginnt der Kartenvorverkauf am 16. September. Tickets gibt es im Kulturamt der Stadt bei Anette Netter unter der Telefonnummer 07306/962270. Interessenten können die Karten auch selbst abholen.

Weitere Nachrichten aus Vöhringen und der Umgebung:

Themen Folgen