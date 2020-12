vor 23 Min.

Backgeschichten: Leckeres und Spannendes aus der IZ-Region

Statt unserer Plätzchenaktion in Illertissen gibt es diesen Winter Geschichten rund ums Backen. Dazu: Rezepte unserer Leserinnen und Leser und einen Wettbewerb.

Von Rebekka Jakob

Es ist der Höhepunkt im Jahresprogramm der Illertisser Zeitung: Normalerweise laufen im November die Vorbereitungen für die IZ-Plätzchenaktion auf Hochtouren. Fleißige Helferinnen und Helfer backen zu Hause leckere Lebkuchen, Vanillekipferl oder Nugatstangen. In der Redaktion duftet es nach den angelieferten Leckereien, die in handliche Tüten verpackt werden. Und schließlich helfen die Leserinnen und Leser an unserem Verkaufsstand mit ihrer Spende mit, die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu unterstützen – dafür werden sie mit den leckersten Plätzchen der Region belohnt. Doch auch diese Tradition wird durch die Corona-Krise und die dadurch notwendigen Schutzmaßnahmen in diesem Jahr durchbrochen. Der Plätzchenverkauf der Illertisser Zeitung kann heuer erstmals nicht stattfinden.

Backgeschichten in der IZ: Das gibt es diesen Winter zu lesen

Auch die Redaktion der Illertisser Zeitung möchte das große Backen in diesem Winter nicht so einfach ausfallen lassen. Deswegen lesen Sie diesen Winter regelmäßig unsere „Backgeschichten“. Wir nehmen unsere Leserinnen und Leser dabei mit in die Backstuben der Region und ein Stück darüber hinaus. Wir zeigen aber auch, was und vor allem welche Menschen und Unternehmen dahinter stecken, dass die Vorweihnachtszeit auch ein besonderer Genuss für den Gaumen wird.

Dazu gibt es natürlich viele leckere Rezepte zum Nachbacken – damit zumindest zu Hause der wunderbare Plätzchenduft unserer Aktion in der Luft liegen kann. Hier geht es zu den Rezepten unserer Aktion: Gesucht: Der IZ-Plätzchen-ProfiUnser Weihnachtswunsch steht jedenfalls schon fest: Nächstes Jahr wollen wir wieder mit allen Helfern die Plätzchenaktion in gewohnter Weise starten – in hoffentlich wieder für alle besseren Zeiten.

Und hier finden Sie unsere Backgeschichten 2020:

