vor 53 Min.

Bäckerei-Filiale zieht in den ehemaligen Maschinenhandel

In Ludwigsfeld gibt es schon eine neue Hamma-Filiale (siehe Bild). Demnächst folgt auch eine in Vöhringen.

Das Familienunternehmen Hamma wird demnächst eine neue Filiale an der Memminger Straße in Vöhringen eröffnen.

Von Felicitas Macketanz

Die Eröffnung der ersten Bäckerei-Filiale des Familienunternehmens Hamma in Vöhringen steht kurz bevor. Wie Geschäftsführerin Simone Hamma auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, soll die Bäckerei wohl ab Kalenderwoche 16 für die Kunden offen stehen.

Wie berichtet, wird die Bäckerei, die ihren Hauptsitz in Ravensburg hat, in das Gebäude des ehemaligen Maschinenhandels Roy an der Memminger Straße ziehen. Der Bauausschuss hatte sich bereits 2018 mit dem Thema befasst.

Bisher gibt es mehr als 50 Hamma-Filialen

Laut Simone Hamma stehen noch ein paar Arbeiten an dem Gebäude an, ehe Brötchen, Brezeln und andere Backwaren über die Ladentheke gereicht werden können. Auch selbst gemachte Pasta wird es im Angebot der Filiale geben. Alle Produkte werden Simone Hamma zufolge in Ravensburg hergestellt und zweimal pro Tag an die jeweiligen Standorte, unter anderem nach Lindau, Neu-Ulm und Memmingen, geliefert.

Lesen Sie auch: Bäckerei Hamma eröffnet neue Filiale in Ludwigsfeld

Momentan sind in Vöhringen etwa acht bis zwölf Mitarbeiter eingeplant, viele von ihnen sollen Teilzeit arbeiten. „Wir suchen noch Leute“, so Simone Hamma, die auf der Internetseite des Unternehmens um neue Mitarbeiter wirbt. Auch in Ludwigsfeld gibt es eine neue Hamma-Filiale in den Räumen von Matratzen Concord.

Auch interessant: Brahms, Bach und das Bläser-Quartett

Achtung, es wird geblitzt: Am Mittwoch ist wieder Blitzermarathon im Landkreis

Themen Folgen