11:00 Uhr

Bäckerei in Illerberg wird weitergeführt

Aus „Keller’s Backwelt“ wird „Der Wunsch-Bäcker“. Dilek Korkmaz will die Geschäftsräume übernehmen.

Aus dem Geschäft an der Witzighauser Straße soll künftig „Der Wunsch-Bäcker“ werden.

In rund zwei Wochen können die Illerberger und Thaler Bürger wieder Semmeln und frische Backwaren in der ehemaligen Bäckerei Keller kaufen. Möglich macht es Dilek Korkmaz, die mit ihrer Familie das Geschäft übernehmen will. „Es war schon immer mein Wunsch, ein solches Geschäft zu betreiben“, sagt sie. Da ihr Vorname Dilek übersetzt „Wunsch“ heiße, soll der Laden „Der Wunsch-Bäcker“ heißen.

Die 24-jährige gelernte Friseurin wird aus dem Geschäft ein Familienunternehmen machen. „Wir werden die frischen Backwaren von Bäckereien aus der Region beziehen.“ Damit sei Frische und Qualität garantiert. Zufrieden über die Geschäftseröffnung ist auch Bürgermeister Karl Janson, der seine Fühler, wie er sagt, schon lange in alle Richtungen ausgestreckt habe. „Als ich erfahren habe, dass Familie Korkmaz eventuell Interesse an diesem Geschäft hat, setzte ich mich mit ihr ihn Verbindung.“ Janson veranlasste eine Begehung der Räume durch die Lebensmittelkontrolle des Landratsamtes. Einige Dinge müssen noch geändert werden: Toiletten, Lagermöglichkeiten und die Möglichkeit zum Spülen müssen neu eingerichtet werden. „Grundsätzlich steht aber einer baldigen Geschäftseröffnung nichts im Weg“, so der Bürgermeister. Janson hofft, dass die neue Einkaufsmöglichkeit von den Bürgern dann auch genutzt wird. Geöffnet haben soll „Der Wunsch-Bäcker“ nach Angaben der neuen Geschäftsführerin jeden Tag. Genaue Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt.

Die Firma Hesser hatte unlängst bekannt gegeben, sich aus Illerberg zurückzuziehen, ebenso aus ihrer Bäckerei in Vöhringen und der Verkaufsstelle in der Ulmer Straße. Dafür übernimmt der Ulmer Betrieb Staib die Verkaufsräume, gebacken wird aber in Ulm im Eiselauer Weg. (ub)