Bäckerlehre in Illertissen: Das Brezelbacken geht leicht von der Hand

Zu fünft haben sie in der Semler-Backstube in Illertissen ihre Lehre als Konditorin oder Bäcker begonnen: (von links) Alina Widmann, Timo Bergmann, Raffael Cvetkovic, Patrick Winkler und Marcel Eberle. Sie arbeiten bei der Produktion von Brezeln, Semmeln, Broten und weiteren Backwaren mit.

Plus Ihre Arbeit ist gefragt und zudem systemrelevant: Azubis der Bäckerei Semler in Illertissen erzählen, was sie an dem Beruf schätzen.

Von Regina Langhans

Im Corona-Jahr 2020 waren in Deutschlands Läden die Mehlregale immer schnell leergekauft. Viele Menschen haben das Backen wiederentdeckt. Und Bäcker sind systemrelevant. Auch diese Erkenntnis hat sich bestätigt.

Die aus aktuellem Anlass so definierte Systemrelevanz zeigt einmal mehr die Bedeutung des Berufs. Daran gemessen erscheinen dessen Aussichten nicht immer so rosig: Ein Arbeitsbeginn zu nachtschlafender Zeit oder ein knappes Gehalt werden häufig als Nachteile genannt. Obwohl sie gesucht seien, würden immer weniger Jugendliche eine Bäckerlehre antreten, sagen Jörg und Rolf Semler, die Chefs der anno 1888 von Jakob Semler gegründeten Bäckerei und Konditorei in Illertissen.

Die Bäckerei Semler hat Glück: Immer wieder finden sich Auszubildende

Umso mehr überrascht da der Blick in ihre Backstube mit vielen jungen Gesichtern. Die Zusammenarbeit läuft sichtlich gut – und das mit ordentlichem Tempo. Was am Ende der Produktionskette herauskommt: jede Menge leckerer Brezeln, Semmeln, Brote, Backwaren für ganz Illertissen und darüber hinaus.

Seit Jahren sind sie ein von der Handwerkskammer Schwaben anerkannter Ausbildungsbetrieb, und das offensichtlich nicht zu Unrecht: „Wir befinden uns in der glücklichen Lage, immer wieder Lehrlinge zu bekommen“, sagt Bäckermeister Jörg Semler. Durch die Anwesenheit eines weiteren Meisters neben seinem Bruder, Konditormeister Rolf Semler, hätten die jungen Leute aber auch sieben Tage die Woche einen kompetenten Ansprechpartner: „Die Jugendlichen sind niemals auf sich gestellt und bekommen auf alle Fragen eine Antwort.“

Zwölf Auszubildende sind im Moment bei der Bäckerei Semler tätig

Bäckerei, Konditorei und Verkauf zusammengerechnet sind es zwölf Auszubildende aus allen drei Lehrjahren. Darunter sind Timo Bergmann, Patrick Winkler, Marcel Eberle und Raffael Cvetkovic, die im August ihre Bäckerlehre begonnen haben, sowie Alina Widmann als angehende Konditorin.

Teilweise haben sie sich schon vorher gekannt, aber auch so sind sie längst ein eingespieltes Team. Zum Beispiel bei der Brezelherstellung. Am Band mit der Teigausgabe läuft es wie am Schnürchen: Teigwürste an den Enden links und rechts in die Hand, in der Luft schwungvoll zur Schlinge gekreuzt, damit zurück aufs Band, die Enden angedrückt und fertig. Sogleich kommen die nächsten Teigrollen entgegen und wollen zur Brezel geformt werden.

Eine gute Arbeitsatmosphäre ist wichtig für die jungen Auszubildenden

Jörg Semler betont, dass er aus gutem Grund nicht viel von Plaudereien während der Arbeit halte: „Der Eine macht einen Witz, der Andere versteht ihn nicht, der Dritte lacht darüber, und schnell sind wir beim Mobbing angelangt.“ Fachgespräche würden natürlich geführt, versichert er augenzwinkernd. Er habe erlebt, dass Lehrlinge kündigten und sich später herausstellte, sie seien gemobbt worden. Er wünsche sich respektvollen Umgang und Ruhe im Sinne eines freundlichen Arbeitsklimas.

Früher habe es geheißen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und Überstunden waren nicht unüblich. In der Bäckerei Semler heiße es jedoch Motivieren und Fordern. „Dazu gehört auch, ausgeschlafen zur Arbeit zu kommen, anders wäre es fatal“, sagt der Bäckermeister.

Eine Motivation für Azubis: Das Bäckerhandwerk hat Zukunft

Für den 15 Jahre alten Timo Bergmann aus Buch ist der Arbeitsbeginn um 4 Uhr morgens kein Problem. Zumal er auch die Vorteile sieht: „Dafür habe ich früher Feierabend und als Bäcker ist mir ein warmer Arbeitsplatz in der Backstube sicher.“ Zu seinem Beruf ist er über ein Praktikum gekommen. Er findet, das Bäckerhandwerk habe absolut Zukunft und er liebäugelt schon mit dem Gedanken an eine mögliche Meisterprüfung.

Außerdem lasse sich die Vielfalt an erzeugten Backwaren niemals durch Supermarktangebote ersetzen. „Vor allem schmecken unsere Sachen besser“, findet er. Zurzeit fährt ihn seine Mutter zur Arbeit, doch das ändert sich, sobald er den Rollerführerschein hat.

Die Auszubildenden freuen sich, in einem so spannenden Beruf tätig zu sein

Auch Raffael Cvetkovic, 17, ist im richtigen Beruf angekommen: „Es macht einfach Spaß, mit eigenen Händen etwas herzustellen, was vorne im Laden gerne gekauft wird.“ Sein Opa sei mit den Semlers bekannt und von einem Freund habe er gehört, dass Lehrlinge gesucht würden. Nach einwöchigem Probearbeiten war für ihn, der anderweitig vergeblich auf eine Zusage gewartet hatte, klar: „Das passt zu mir.“

In der Berufsschule gebe es einigen Stoff zu bewältigen, aber es sei spannend: „Kürzlich haben wir gelernt, wie Schimmel entsteht und worauf es beim Lagern der Lebensmittel ankommt“, erzählt er. In die Bäckerei kommt der Illertisser per Rad, wobei er sich jeden Morgen freut, Freunde zu treffen.

Der Bäckermeister ist für das Gelingen des Betriebs unverzichtbar

Der gute Start in den Tag liegt ganz in Händen des Bäckermeisters. Jörg Semler betritt um Mitternacht die Backstube, um in bis zu zehn Kesseln Brotteige anzurühren. Verwendet wird ein 20 Stunden alter, selbst gezogener Natursauerteig. Da es sich um natürliche, also veränderliche Zutaten handele, sei trotz technischer Unterstützung überall die Kunst des Meisters gefragt, etwa, wie lange der Teig geknetet werden muss.

Um 4 Uhr kommt der Konditormeister hinzu, um mit seiner Arbeit zu beginnen. Zugleich kann er feststellen: „Beim Bäcker ist es dann schon gelaufen.“ Will heißen: Von dessen Gelingen hängt so ziemlich der restliche Tag ab. Nicht auszudenken, was los wäre, wenn mit dem Brotteig etwas schief ginge.

Die Backstube im Übrigen ist mit ihren mehr als 300 Jahre alten Backsteinziegeln der älteste Teil des Anwesens, das Jakob Semler vor 132 Jahren gekauft hatte. Ihre weitverzweigte Familie komme aus Württemberg und lasse sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, erzählt Rolf Semler.

