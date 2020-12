vor 23 Min.

Bärentatzen von Bernadette Schneider-Gäde

Heute gibt es ein neues Rezept der

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Schoko-Bärentatzen von Beate Schneider-Gäde.

Wäre der Lockdown nicht dazwischengekommen, hätte dieses Jahr für unseren Plätzchenverkauf auch die Illertisserin Bernadette Schneider-Gäde wieder den Backofen aufgeheizt und leckeres Gebäck gebracht. Zum Trost gibt es von ihr heute dieses feine Rezept:

Zutaten: 250 Gramm Margarine, 175 Gramm Zucker, ein Ei, eine Packung Vanillezucker, 75 Gramm gemahlene Mandeln, 175 Gramm Mehl, 175 Gramm Speisestärke. Für die Füllung und Dekoration: 100 Gramm Aprikosenmarmelade, 150 Gramm Blockschokolade, 40 Gramm Margarine.

Zubereitung: Zutaten verrühren, in einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle füllen. Gleich große Tatzen auf ein gefettetes Blech spritzen. Bei 200 Grad/E.-Herd zehn bis 15 Minuten backen. Bärentatzen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Jeweils zwei Kekse mit glatt gerührter Marmelade zusammenkleben. Schokolade mit der Margarine schmelzen. Die Tatzen mit einem Ende in die Schokolade tauchen und trocknen lassen. (az)

