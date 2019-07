vor 17 Min.

Bätscher Buam und Oldies: In Vöhringen wird drei Tage lang gefeiert

Am Freitag startet das Vöhringer Stadtfest. Heuer sind auch die Bätscher Buam mit dabei.

Von Ursula Katharina Balken

Musik, Unterhaltung und jede Menge zu essen erwartet die Besucher auch in diesem Jahr beim Vöhringer Stadtfest. Die Feierlichkeiten starten am Freitag, 19. Juli, und dauern bis Sonntag, 21. Juli. Gefeiert wird zwischen der Kirche St. Michael und dem Josef-Cardijn-Haus an der Straße „Kirchplatz“ in Vöhringen. Veranstalter ist der Kulturring der Stadt Vöhringen. Apropos Vöhringen: Junger Vöhringer entdeckt asiatischen Vogel im Bucher Ried

„Das Motto in diesem Jahr heißt familienfreundliches Fest“, sagt der Vorsitzende Bertram Schnitzler im Gespräch mit unserer Redaktion. An den drei Tagen werden kleine Snacks ebenso angeboten wie unter anderem Kesselfleisch und Krustenbraten. Der Eintritt ist am gesamten Fest frei.



Am Freitag geht es ab 18 Uhr mit dem Musikverein Asch los. Um 18.30 Uhr erfolgt der offizielle Bieranstich. Von 20.30 Uhr an heißt es dann Party total mit der Gruppe Bätscher Buam, die unter anderem vor Kurzem in Altenstadt zu sehen war.

Bätscher Buam und Oldies in Vöhringen

Der Stadtfest-Samstag startet um 17 Uhr mit der Sommertour-Band der Stadtkapelle Vöhringen. Ab 20.30 Uhr sorgen die Schwabenkrainer für Unterhaltung. Die Besucher erwarten volkstümliche Melodien, Oldies und Schlagerhits im Krainer-Sound. Am Sonntag, 21. Juli, findet um 10 Uhr ein Zeltgottesdienst statt. Danach wird ein Weißwurstfrühstück angeboten, so die Veranstalter des Vöhringer Stadtfests. Teilnehmen werden auch die Besucher des Bürgermeister-Stammtischs. Dazu spielt die Musikkapelle Illerberg/Thal. Am Nachmittag – von 16 Uhr an – stehen bis zum Kehraus (21 Uhr) die Musikanten des Musikvereins Wain auf der Bühne.

