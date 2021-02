vor 16 Min.

Bäume werden für Straßenausbau in Babenhausen gefällt

Die Ortsdurchfahrt von Babenhausen soll auf einer Länge von 600 Metern ausgebaut werden. Nun fallen erste Bäume.

Die Vorarbeiten für den Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrtstraße MN8 sind im Gange: Gegenüber dem Espach-Platz werden Bäume gefällt. Sie müssen weichen, weil an der Westseite der Kreisstraße ein kombinierter Rad- und Fußweg entstehen soll. Teilweise sind die Bäume innen hohl, also nicht mehr gesund, wie unser Foto eindrucksvoll zeigt.



Dieser Baum ist innen hohl. Bild: Detlev van Eupen

Wie berichtet, erstreckt sich die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt über einen rund 600 Meter langen Abschnitt. Er beginnt kurz nach der Kreuzung der MN8 mit der B300 und der Kirchhaslacher Straße und endet ungefähr an der Mittelinsel am südlichen Ortsausgang in Richtung Weinried. Die Straße soll den präsentierten Plänen zufolge künftig 6,5 Meter breit und gesäumt sein von einem 2,5 Meter breiten Geh- und Zwei-Richtungs-Radweg an der Westseite und einem schmaleren Gehweg an der Ostseite.

Die Gesamtkosten liegen, wie es in einer Sitzung des Unterallgäuer Kreis- und Bauausschusses hieß, bei etwa 1,25 Millionen Euro. (stz)

