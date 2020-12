11:16 Uhr

Bahn-Ausfälle zwischen Senden und Weißenhorn sowie Altenstadt und Vöhringen

Wegen betrieblicher Probleme kommt es ab dem 12. Dezember zwischen Senden und Weißenhorn sowie Altenstadt und Vöhringen zu Ausfällen. Das müssen Fahrgäste beachten.

Noch vor dem offiziellen Start der Regio-S-Bahn im Landkreis Neu-Ulm gibt es Probleme auf der Illertalbahn. Von „unlösbaren betrieblichen Problemen“ schreiben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf ihrer Facebook-Seite. Ein Sprecher der Deutschen Bahn nennt Personalmangel als konkrete Ursache der Probleme. Vom heutigen Samstag, 12. Dezember, an kommt es deswegen zu massiven Einschränkungen auf der Strecke zwischen Senden und Weißenhorn sowie zwischen Altenstadt und Vöhringen. Vier Stellwerke sind betroffen.

Zwischen Senden und Weißenhorn sowie Illertissen und Altenstadt gibt es Ausfälle

Die Linie RS 71 und die Züge auf der Strecke zwischen Altenstadt und Vöhringen entfallen täglich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Einschränkungen bleiben voraussichtlich bis 10. Januar 2021 bestehen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm empfehlen, sich vor Antritt einer Reise bei der Deutschen Bahn über den Ersatzverkehr zu informieren. Die Pläne für die ausgefallen Fahrten sollen baldmöglichst an den Bahnhöfen aushängen.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag mitteilte, seien mehrere Fahrdienstleiter erkrankt, allerdings nicht an Corona. Nur die Kernzeiten des Zugverkehrs könnten noch mit einer Schicht besetzt werden. Für die Tätigkeit benötigten die Fahrdienstleiter örtliche Kenntnisse, deshalb sei es nicht möglich, Ersatzkräfte einzusetzen. Der Schienenersatzverkehr soll bis Januar dauern: „So kommen wir über den Winter“, sagte der Bahnsprecher. Für das Frühjahr würden weitere Fahrdienstleiter angelernt.

Ab 18 Uhr gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen

An diesem Wochenende treten auch größere Fahrplanänderungen in ganz Bayern in Kraft (wir berichteten). Die Züge der Regio-S-Bahn Donau-Iller sollen ab Sonntag, 13. Dezember, erstmals unter dem neuen Namen von Ulm nach Weißenhorn und Memmingen fahren. Erst Anfang Dezember war es im Zugverkehr zwischen Senden und Illertissen zu Beeinträchtigungen gekommen – ebenfalls wegen Personalmangel. (akas)

Lesen Sie auch:

Themen folgen