Bald gilt ein Durchgangsverbot

Diese Brücke bei Kellmünz wird in der Nutzlast begrenzt.

Kellmünzer Brücke darf nicht mehr befahren werden.

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat der Herabstufung der Nutzlast der Brücke an der Mündung des Illerkanals zugestimmt. Wie berichtet, will der Energieversorger Energie Baden Württemberg AG (EnBW) die Brücke sanieren und danach nur noch für Radfahrer und Fußgänger zugänglich machen. Die bisherige Nutzlast ist auf fünf Tonnen ausgelegt.

Bürgermeister Michael Obst sagte, dass die künftige Nutzlast der Kanalbrücke, die aus dem Jahr 1923 stammt, bei 1,5 Tonnen liegen soll. Der Energieversorger ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Ausbau der Stahlbrücke samt Instandsetzung sehr kostenintensiv wäre. Das Brückenbauwerk soll deswegen nur teilweise saniert und die Nutzlast gesenkt werden. Zwischenzeitlich wurde bei einem Ortstermin sichergestellt, dass für die Waldgenossenschaft Kellmünz die Zufahrt zur Bewirtschaftung des Waldbereichs im Illergries gewährleistet ist. Marktrat Gerhard Steur erläuterte, dass die Zufahrtsmöglichkeiten für die Menschen, die Waldbewirtschaftung betreiben – nachdem die Brücke nicht mehr befahrbar sein wird – ausreichend sind. Die Zufahrtsmöglichkeiten müssten aber, etwa durch Durchfahrtsrecht, abgesichert werden.

Michael Obst teilte mit, dass sich die EnBW hierzu noch nicht geäußert hat, den Sachverhalt aber prüfen wird. Rat Georg Funke sprach sich gegen die Senkung der Nutzlast aus. Er meinte, dass sich der Energieversorger Kosten sparen will und sich einfach aus der Verantwortung zieht. Der Bürgermeister sagte, er habe den Eindruck, dass die EnBW die Brücke schon dauerhaft erhalten will. Die Kanalbrücke werde unter anderem neu lackiert und die Holzbohlen werden erneuert. Mit vier Gegenstimmen befürwortete das Gremium die Senkung der Nutzlast der Brücke an der Mündung des Illlerkanals. Voraussetzung ist allerdings, dass die Dienstbarkeit für die Waldgenossenschaft zustande kommt.

