Bald starten Corona-Impfungen in Unterallgäuer Seniorenheimen

Nach den Feiertagen, am 27. Dezember, soll es auch im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen losgehen. Es gibt aber noch Unwägbarkeiten zu lösen.

Sobald der Impfstoff da ist, wird im Unterallgäu und in Memmingen geimpft: Das war die Kernaussage während eines Pressegesprächs im Corona-Impfzentrum in Bad Wörishofen. Voraussichtlich wird der Impfstoff am kommenden Wochenende an das Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen geliefert. Dann kann – wie bundesweit vorgesehen – ab Sonntag, 27. Dezember, auch dort mit den Impfungen begonnen werden.

Zunächst werden Menschen in Seniorenheimen gegen das Coronavirus geimpft

Über mobile Teams soll zuerst in den Seniorenheimen in Memmingen und im Unterallgäu geimpft werden. Ab Anfang Januar soll es dann möglichst auch in den beiden Standorten des Impfzentrums in Memmingen und in Bad Wörishofen losgehen. Dr. Max Kaplan, ärztlicher Koordinator im Unterallgäu, rechnet damit, dass dem gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis zunächst rund 1000 Impfdosen zur Verfügung stehen werden.

Damit wolle man erst einmal die besonders zu schützenden Menschen in den Seniorenheimen impfen, sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter. Mobile Teams sollen den Impfstoff im Impfzentrum abholen und zu den Heimen bringen, wo dieser in Kooperation mit Heimleitern und Hausärzten verabreicht werde. Im Unterallgäu und in Memmingen leben Kaplan zufolge 2600 Menschen in Seniorenheimen. Deshalb werde man wahrscheinlich die ersten beiden Impfstoff-Lieferungen für die Heime benötigen.

Erst anschließend beginnen die Impfungen in den Impfzentren

Wo und in welchen Seniorenheimen zuerst geimpft wird, war nicht zu erfahren. „Wenn wir weiteren Impfstoff bekommen, werden wir auch in den Impfzentren beginnen.“ Voraussetzung hierfür sei aber auch, dass dann die für die Registrierung erforderliche, bayernweite Software zur Verfügung steht. Auch das Personal muss zumindest zum Teil noch gefunden werden. Die Impfzentren seien logistisch eine „große Herausforderung“, so Kaplan. Man wolle nicht übereilt, sondern überlegt starten, betonte Dr. Jan Henrik Sperling, Koordinierungsarzt in Memmingen.

Das Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen besteht, wie berichtet, aus zwei Standorten – einem Impfzentrum in Memmingen und einem in Bad Wörishofen. Betrieben werden diese vom Malteser Hilfsdienst Memmingen. Man habe sich für eine Zusammenarbeit mit der kreisfreien Stadt entschieden, um Ressourcen wie den Impfstoff oder die impfenden Ärzte möglichst effizient einzusetzen, informierte Doris Back, Abteilungsleiterin im Landratsamt. Außerdem müssten viele Bürger aus dem westlichen Landkreis – dazu zählt auch die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen – so nicht bis nach Bad Wörishofen fahren, sondern könnten sich in Memmingen impfen lassen.

So könnte der Betrieb im Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen ablaufen

Eingerichtet wurden die Impfzentren von Stadt und Landratsamt getrennt. In Bad Wörishofen hat die Behörde ein ehemaliges Möbelhaus an der Gottlieb-Daimler-Straße umfunktioniert. Das Gebäude sei dem Landratsamt von der Regierung von Schwaben überlassen worden. Wie berichtet, befindet sich das Zentrum in Memmingen in der ehemaligen Realschule an der Buxacher Straße.

Wenn das Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen in Betrieb geht, werde an beiden Standorten an sieben Tagen die Woche von 8 bis 22 Uhr geimpft, erklärte Dr. Heinz Leuchtgens, ärztlicher Leiter des Wörishofer Zentrums. Vorher müsse man sich telefonisch oder online anmelden. Nach drei Wochen müsse eine zweite Impfung erfolgen. Geplant ist, dass die Ärzte drei Schichten mit je drei Stunden arbeiten und pro Stunde und Standort 25 Personen impfen.

Sperling: „Wir haben den sichersten Impfstoff, den man haben kann.“

Eindringlich waren die Appelle der Verantwortlichen, das Angebot zu nutzen. „Gegen Corona zu impfen, ist eine Chance für uns, die Pandemie in den Griff zu bekommen“, sagte Sperling. Der Impfstoff konnte laut Kaplan so schnell entwickelt werden, da alle Beteiligten eng kooperieren und auch genügend finanzielle Mittel zur Verfügung standen. Dies sei aber nicht auf Kosten von Sicherheit und Qualität geschehen. „Wir haben den sichersten Impfstoff, den man haben kann.“

Sobald eine Anmeldung im Impfzentrum möglich ist, wird dies bekannt gegeben. Welcher Standort für welche Gemeinden zuständig ist und weitere Informationen rund um das Coronavirus stehen hier online. (az/alf)

