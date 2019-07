vor 35 Min.

Balkonbrand in Babenhausen: Die Ursache steht jetzt fest

Vor wenigen Tagen brannte es auf einem Balkon in Babenhausen. Nun steht die Ursache des Feuers fest.

Der Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in Babenhausen ist nun aufgeklärt. Das teilte die Polizei mit.

Wie berichtet, entwickelte sich am Samstagnachmittag, 29. Juni, zunächst aus unbekannter Ursache ein Vollbrand auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss, bei dem ein Schaden von rund 100000 Euro entstand. Mehr dazu lesen Sie hier: In Babenhausen brennt es am Samstag auf einem Balkon

Im Rahmen der Ermittlungen wurde zur Klärung der Brandursache ein Gutachter hinzugezogen. Nun steht fest: Ein mit Torf gefüllter Blumentopf, der dem Wohnungsinhaber als Aschenbecher diente, geriet in Brand und breitete sich rasant aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, so die Polizei. (az)

