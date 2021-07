Unfall in Unterbalzheim: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad sind in Unterbalzheim zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein Motorrad und ein Auto sind am Dienstagnachmittag in Unterbalzheim zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung von Hauptstraße, Birkenstraße und Hermannstraße.

Der 75 Jahre alte Fahrer des Zweirads wurde dabei schwer verletzt und im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 23 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von einem Helfer vor Ort betreut.

Die Feuerwehr Balzheim leitete den Verkehr einspurig und wechselweise an der Unfallstelle vorbei. Zu Verkehrsbehinderungen kam es kaum. Die Feuerwehr Dietenheim war zwar alarmiert, musste aber nicht eingreifen.

So ereignete sich der Unfall in Unterbalzheim

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, war der 75-Jährige in der Hauptstraße unterwegs. Ihm kam die Autofahrerin entgegen, die nach links in die Hermannstraße abbog. Auf die Vorfahrt des Seniors hatte die 23-Jährige laut Polizei aber nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro. (wis/stz)

