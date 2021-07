Unfall in Unterbalzheim: Motorradfahrer wird verletzt

Ein Auto und ein Motorrad sind in Unterbalzheim zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt.

Ein Motorrad und ein Auto sind am Dienstagnachmittag in Unterbalzheim zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung von Hauptstraße, Birkenstraße und Hermannstraße. Der Fahrer des Zweirads wurde verletzt und im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von einem Helfer vor Ort betreut.

Die Feuerwehr Balzheim leitete den Verkehr einspurig und wechselweise an der Unfallstelle vorbei. Zu Verkehrsbehinderungen kam es kaum. Die Feuerwehr Dietenheim war zwar alarmiert, musste aber nicht eingreifen. (wis/stz)

