vor 44 Min.

Basteln, bauen und bemalen

Im vergangenen Jahr bauten die Kinder in Illertissen auch schon eigene Hütten. Ihre eigene Stadt werden sie in diesem Jahr erneut errichten.

In der Region ist für Kinder und Jugendliche während der Ferien einiges geboten. Ein Überblick über einige Programme.

Von Julia Götze

Bald startet sie wieder, die schönste Zeit im Jahr für Kinder und Jugendliche: die Sommerferien. Damit keine Langeweile aufkommt, haben sich Gemeindeverwaltungen, Vereine und Jugendzentren einiges einfallen lassen. Hier ein erster Überblick über einige Angebote in der Region:

Illertissen: In Illertissen kümmert sich das Jugendbüro um den Sommerferienspaß. Unter dem Motto „Kinderspielstadt“ und „Disney’s Märchenwelt“ können sich Kinder zwischen sechs und 13 Jahren austoben. In der ersten Woche vom Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, bauen die Kinder eine eigene Stadt auf: Egal ob Bürgermeister, Schneider, Koch, Briefträger oder Bauarbeiter – es gibt viel zu tun, heißt es in der Programmbroschüre. Um die zauberhafte Welt von Walt Disney dreht sich alles in der zweiten Woche vom 6. bis 10. August. Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Kindersportschule des TSV Illertissen am Programm beteiligt: Die Kinder können toben und spielen und werden dabei in der ersten Woche von ausgebildeten Mitarbeitern betreut. In der zweiten Woche gibt es einen Aktionstag, bei dem die Teilnehmer in und um Illertissen auf Erkundungstour gehen.

Die Kinder werden jeweils von 9 bis 16 Uhr betreut. Anmeldungen werden seit wenigen Tagen im Illertisser Bürgerbüro entgegengenommen. Nähere Infos gibt es bei Stadtjugendpflegerin Kathrin Grimm.

Babenhausen: Auch in Babenhausen ist einiges geboten. Claudia Schäfer von der Verwaltungsgemeinschaft sammelt und veröffentlicht die Freizeitangebote. Der Sommerferienspaß werde jedes Jahr gut angenommen, sagt sie. Sowohl Vereine als auch Privatpersonen bereiteten Programmpunkte vor. Im vergangen Jahr beispielsweise hat der Reitverein Voltigieren angeboten, der katholische Frauenbund Kochkurse, Privatleute Kräuterführungen und eine Hüpfburgparty. Man konnte mit dem Bund Naturschutz ein Biotop erkunden, von der katholischen Kirche aus den Kirchturm erklimmen und beim örtlichen Sportverein Tennisschnupperkurse besuchen. Genauso gab es ein Zeltlager mit Übernachtung. Über die ganzen sechs Ferienwochen seien die Termine verteilt, sodass es an beinahe jedem Tag etwas zu tun gibt, so Schäfer. Das Programm für die kommenden Ferien wird am Montag, 23. Juli, in der Grundschule, der Mittelschule und der Realschule in Babenhausen sowie in Kindergärten verteilt. Wer nicht im Ort zur Schule geht, kann das Programm ab dem Stichtag im Internet finden. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können sich dann ab dem folgenden Tag bei den einzelnen Vereinen und Privatleuten anmelden.

Ferienspaß: Für viele Altersklassen ist etwas geboten

Buch: Um mögliche Langeweile ihrer Kinder während den Sommerferien müssen sich Eltern in Buch auch keine Sorgen machen – zumindest in der ersten Woche: Der örtliche Kreisjugendring stellt dann ein Programm auf die Beine. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren werden von 9 bis 16 Uhr betreut. Anmelden kann man sich noch bis zum Freitag, 27. Juli, über die Rathäuser der Verwaltungsgemeinschaft in Buch, Oberroth und Unterroth.

Vöhringen: Beim Vöhringer Kinderferienspaß ist in den ersten beiden Wochen der Sommerferien einiges geboten: Dann können Mädchen und Buben zwischen sechs und zwölf Jahren wochentags von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 10. August, im Karl-Eychmüller Sportpark toben. Dort wurde ein umfangreiches Angebot für die Kinder vorbereitet: Neben Bastelprogrammen und Hüttenbauen am Bauspielplatz können die Kinder auch bei einem Fußballturnier ihr Können zeigen oder die Wasserrutsche ausprobieren. Anmelden können Eltern ihren Nachwuchs im Bürgerbüro in Vöhringen. Die Betreuung findet jeweils von 9 bis 16 Uhr statt, freitags nur bis 14 Uhr.

