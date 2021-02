12:00 Uhr

Bauarbeiten bei Balzheim: Fische sollen auf der Iller besser vorankommen

Am Illerwehr bei Oberbalzheim werden jetzt Bäume gefällt. Hier soll ein Fischaufstieg gebaut werden.

Plus Im Sommer sollen die Bauarbeiten für die Fischaufstiegsanlage in Balzheim beginnen. Jetzt laufen bereits die Vorarbeiten an den Wehren der Iller.

Die Iller ist auf Höhe von Ober- und Unterbalzheim derzeit nicht für Fische und andere Gewässerlebewesen passierbar. Im Rahmen des länderübergreifenden Projektes "Agile Iller“ wird diese aquatische Durchgängigkeit an den Schwellen Ober- und Unterbalzheim bei Flusskilometer 27+100 und 25+200 wiederhergestellt. Dafür laufen nun die ersten Vorarbeiten, wie das zuständige Regierungspräsidium Tübingen jetzt mitgeteilt hat.

An beiden Schwellen werden demnach naturnahe Fischaufstiegsanlagen auf der rechten Uferseite errichtet. Der für die Durchführung des Vorhabens zuständige Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen hat hierzu nun die wasserrechtlichen Genehmigungen vom Landratsamt Neu-Ulm erhalten.

Für die Fischtreppen an der Iller werden Bäume gefällt

Mit den Bauarbeiten soll im Juni dieses Jahres begonnen werden. Bereits jetzt seien vorbereitende Baumfällarbeiten notwendig, heißt es aus dem Regierungspräsidium. Der Landesbetrieb Gewässer führt die Arbeiten durch, naturschutzrechtlich erfolgt eine ökologische Baubegleitung. Während der Baumfällungen könne es bis Ende März zu zeitweiligen Behinderungen vor allem entlang des rechtsseitigen Uferweges kommen.

Die Fischaufstiegsanlagen werden an den Wehren parallel zu den vorhandenen Bauwerken errichtet. Die Fischaufstiege werden in Kombination von technischen und naturnahen Bauwerksabschnitten ausgeführt. Die Einlaufbauwerke werden etwa 100 Meter oberhalb der Wehre angeordnet, darauf folgt ein naturnaher Bachlauf und ein naturnahes Raugerinne. Daran schließt sich ein Schlitzpass und der Mündungsbereich wenige Meter unterhalb der Wehranlagen an.

Bis zu fünf Meter Höhenunterschied müssen an der Iller überwunden werden

Die Fischaufstiegsanlage am Wehr Unterbalzheim bei Flusskilometer 25+200 überwindet einen Höhenunterschied von über fünf Metern, hat eine Gesamtlänge von rund 400 Metern und wird mit einem Betriebsabfluss von einem Kubikmeter pro Sekunde beschickt. Der Fischaufstieg am Wehr Oberbalzheim bei Flusskilometer 27+100 überwindet einen Höhenunterschied von über vier Metern, hat eine Gesamtlänge von 335 Metern und ebenfalls einen Betriebsabfluss von einem Kubikmeter pro Sekunde.

Mit Fertigstellung dieser beiden Fischaufstiegsanlagen soll die Iller von der Mündung in die Donau bis zur Illerschwelle Altenstadt ökologisch durchgängig werden. Die Gesamtkosten für beide Anlagen betragen 5,7 Millionen Euro und werden entsprechend des Staatsvertrages zum Arbeitsprogramm "Agile Iller“ jeweils zur Hälfte von den Ländern Bayern und Baden-Württemberg getragen. (AZ)

Lesen Sie auch: