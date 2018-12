12:01 Uhr

Baulücke im Altenstadter Ortskern wird geschlossen

Auf der Fläche, auf der das ehemalige Brandhaus an der Memminger Straße stand, soll ein neues Wohnhaus errichtet werden.

Auf der freien Fläche an der Memminger Straße in Altenstadt soll ein Neubau entstehen. Was vorgesehen ist.

Von Armin Schmid

Die Baulücke, die in Altenstadt durch dem Abbruch des sogenannten Brandhauses an der Memminger Straße entstanden ist, wird demnächst geschlossen. Die Rede ist dabei von einem Neubau.

Dies berichtete Bürgermeister Wolfgang Höß während der Bauausschusssitzung. Derzeit gehört das Grundstück der Marktgemeinde. Höß meinte aber, dass das Gelände an einen potenziellen Bauherren veräußert werden könnte. Dieser wolle natürlich vorab wissen, was in baulicher Hinsicht möglich sei. Für das Areal gibt es bislang keinen Bebauungsplan.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand ein Bauantrag für den Neubau eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten an der Memminger Straße. Wolfgang Höß betonte, dass der Ersatzbau für das ehemalige teils unter Denkmalschutz stehende Gebäude etwas kürzer ausfallen werde. Er rechnet deshalb mit neuen Möglichkeiten für die Ortsmitte und sagte: „Wir haben jetzt endlich die Chance zur Öffnung und Neugestaltung des Hermann-Rose-Platzes“. Die entstehende Freifläche soll die beengte Verkehrs- und Zufahrtssituation zum dahinterliegenden Parkplatzbereich verbessern. Der Durchfahrtsbereich wird breiter. Zweiter Bürgermeister Ernst Wüst (SPD/Bürgerblock) teilte mit, dass auch das Amt für Denkmalpflege bei einem Ortstermin der vorliegenden Planung zugestimmt habe.

Ortsentwicklung: Mehr Fläche am Hermann-Rose-Platz

Höß vertrat die Ansicht, dass sich der schöne Giebel mit Steildach sehr gut in die Umgebungsbebauung einpassen werde. Das neue Gebäude wird die gleiche Kubatur haben wie das ehemalige Haus.

Auf beiden Dachseiten werden jeweils drei Gaupen eingebaut, die eine rote Dacheindeckung haben müssen. Im nächsten Schritt soll Kontakt mit dem Bauherrn hergestellt werden. Laut Bürgermeister kann er das Grundstück kaufen.

Zudem müsse man mitteilen, dass der Markt die Teilfläche am Hermann-Rose-Platz behalten wird. FWG-Marktrat Albert Merk betonte, dass die Stellplatzsituation erklärt werden müsse. Ansonsten sei damit zu rechnen, dass die neue Freifläche am Hermann-Rose-Platz zum Parken der Autos missbraucht werde.

Wolfgang Höß sagte, mit einem einzigen Verkehrsschild könne darauf hingewiesen werden, dass nur auf gekennzeichneten Flächen geparkt werden darf. Der Marktgemeinderat stimmte dem Bauantrag zu.

