17:00 Uhr

Bauprojekt: Illertissen bekommt eine "Neue Heimat"

Das Projekt "Neue Heimat" Illertissen entsteht in der Von-Helmholtz-Straße in Illertissen. Früher war hier die Firma Tricosal Sika ansässig.

Plus Der Illertisser Unternehmer Harald Nitzschke hat das Tricosal-Firmengelände gekauft. Nicht nur seine eigenen Firmen sollen hier Platz bekommen. Das hat er vor.

Von Rebekka Jakob

Die Hinweisschilder an der von-Helmholtz-Straße gibt es noch, und auch an der Werkshalle prangt noch der Schriftzug "Tricosal". Doch von der Firma, die hier im Illertisser Norden einmal angesiedelt war, ist sonst nichts mehr viel übrig geblieben. Dafür sollen hier bald andere Menschen ein- uns ausgehen - und das nicht allein, um zu arbeiten. Harald Nitzschke hat mit seiner Immobiliengesellschaft das Areal gekauft und möchte es zu einem besonderen Objekt entwickeln, das Arbeit, Leben und Freizeit miteinander verbindet.

Mitte der 1990er sind Bürogebäude und Halle entstanden, Tricosal zog ein. 2008 war der die Tricosal-Niederlassung an die Firma Sika verkauft worden. 2016 gingen dann am Standort Illertissen die Lichter aus, 45 Mitarbeiter waren von der Schließung betroffen. Seitdem standen die Gebäude leer.

Die Firmengeschichte von Tricosal in Illertissen 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Firmengeschichte geht auf das Jahr 1884 und die Firma Grünau am Standort Berlin zurück. Seit dem Jahr 1916 gibt es Tricosal als eingetragene Marke der Chemischen Werke Grünau.

Im Jahr 1945 entstand die Bauchemische Abteilung von Grünau in Illertissen. 1990 wurde Tricosal durch die Firma Dyckerhoff vollständig übernommen. Der Bezug des neuen Firmengeländes an der Von-Helmholtz-Straße 1 war im Jahr 1996.

Im Jahr 2005 wurde Tricosal eigenständig und 2008 von Sika Deutschland GmbH übernommen. Der Mutterkonzern ist in der Schweiz beheimatet. Sika Deutschland ist ein Hersteller von bauchemischen Produktsystemen und industriellen Kleb- und Dichtstoffen.

2016 gab das Unternehmen die Schließung des Standorts Illertissen bekannt. 45 Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt dort beschäftigt. Bereits Anfang 2016 war der Bereich Tricosal Bauabdichtung mit circa 20 Mitarbeitern an die Firma Heinrich Schmid veräußert und an einen Unternehmensstandort des neuen Besitzers umgezogen worden. (AZ)

"Für ein Unternehmen allein ist der Standort eigentlich viel zu groß", erzählt Nitzschke, dessen Immobiliengesellschaft p.l.a.n. das Areal im vergangenen Jahr gekauft hat. Daraus entstand seine Idee: Was für einen allein zu viel ist, könnten sich vielleicht mehrere teilen. Und nicht nur das: Das Konzept von "Neue Heimat Illertissen" sieht auch eine Verbindung von Arbeit und Lebensstil vor. So soll es nicht allein gemeinsam genutzte Räume beispielsweise für Besprechungen geben.

Harald Nitzschke ist der Eigentümer der "Neuen Heimat" Illertissen. Bild: Alexander Kaya

Eine Gastronomie im Haus soll sowohl die Funktion einer Kantine auch für umliegende Betriebe übernehmen wie feierabends für Events oder auf einen Cocktail genutzt werden können. Das Kinderzimmer direkt daneben kann sowohl von Mitarbeitern genutzt werden wie auch von den Besuchern, die in Ruhe essen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen.

Der Eigentümer verlegt Teile seiner Illertisser Firma in die "Neue Heimat"

Doch vor dem schönen Gedanken, alles unter einem Dach vereinen zu können, steht eine Menge Arbeit. Für Harald Nitzschke und seine Mitarbeiter hieß das im vergangenen Sommer erstmal: Alles muss raus. Mit vereinten Kräften räumten sie die ehemaligen Tricosal-Büros leer, entsorgten 25 Container voller Möbel, Papiere, Büromaterial und Kaffeetassen. Auch die Halle nebenan wurde ausgeräumt.

Nitzschke möchte Teile seines anderen Unternehmens in die "Neue Heimat" umsiedeln. Die Illertisser TTV ist ein Vertrieb für Produkte der Dichtungs- und Gleitlagertechnik, deren Platz am Standort in der Josef-Henle-Straße zu knapp geworden ist. In einem Teil der ehemaligen Tricosal-Halle ist schon der Boden für den Einzug des TTV-Lagers vorbereitet. Hier sollen in einem automatischen Kleinteilelager die Waren für den Vertrieb in Europa und weltweit untergebracht werden.

Das Projekt "Neue Heimat Illertissen" in Zahlen 1 / 3 Zurück Vorwärts Auf dem ehemaligen Tricosal-Gelände in Illertissen stehen in den beiden Gebäuden große Flächen für die neuen Mieter zur Verfügung. Im ehemaligen Verwaltungsbau gibt es 1500 Quadratmeter Büroflächen. Dazu kommen 135 Quadratmeter für Handel und Dienstleistung. 500 Quadratmeter sind für Lebensstil und Relaxen vorgesehen. Die frühere Werkshalle umfasste 16.500 Quadratmeter für Logistik und Lager, 800 Quadratmeter sind als Werkstattflächen ausgewiesen.

Gemeinsam von allen Mietern genutzt werden sollen die Lounge-Area, die Besprechungsräume, die Coffee-Bar sowie ein 110 Quadratmeter großer Bereich für Kinder.

Kurzzeit-Parkplätze sollen vor dem neuen Eingangsbereich entstehen. Im hinteren Bereich des Geländes sollen etwa 80 weitere Parkplätze eingerichtet werden. (rjk)

Auch die Büroräume wurden leer gefegt, Handwerker sind bereits dabei, Wände und Böden umzugestalten. Die Fenster sollen größer werden, ein Kubus den neuen Eingangsbereich bilden. Die runden Fenster im Dachgeschoss, ein Relikt der 1990er, sollen ebenfalls verschwinden. Am Ende wird eine große Glasfront unterm Dach den Blick auf Illertissen freigeben, auch das Vöhlinschloss zählt zur schönen Aussicht. Wer die genießen wird, ist noch nicht sicher. Nitzschke hat aber keine Bedenken, dass er für diesen Teil des Hauses auch Nutzer findet.

In den Stockwerken darunter ist schon vieles klarer: Großen Raum im Erdgeschoss wird die Gastronomie einnehmen, große Glasfenster werden sich zu einem Außenbereich öffnen, auf dem es neben Sitzgelegenheiten auch einen Spielplatz für die Kinder geben wird. Daneben wäre im Erdgeschoss noch Platz für einen Dienstleister, sagt Nitzschke. Mit seinen eigenen Kollegen wird er im Stockwerk darüber einziehen, hier sind die Umgestaltungsarbeiten schon ein Stück weiter gediehen. Ernsthafte Gespräche gäbe es auch bereits mit einer Praxis für Physiotherapie, die ebenfalls in einem der Stockwerke Platz finden wird.

Auch Events könnten in der Halle in Illertissen stattfinden

Passend dazu sieht der Firmenchef in der Lagerhalle Möglichkeiten für Personal Training - hinter der Halle wäre sogar noch Platz für einen Outdoor-Trainingsbereich. Möglichkeiten in der Halle, die 16.500 Quadratmeter Logistikflächen sowie 800 Quadratmeter für Produktion und Werkstätten zu bieten hat, sieht Nitzschke auch für Handwerksbetriebe, Unternehmen in der Produktion oder sogar Events. Der Vorteil liegt für ihn genau wie bei der Gastronomie darin, dass es ringsum keine Wohnbebauung gibt. Also keine Nachbarn durch Feiernde gestört werden dürften.

38 Bilder Hier entsteht das Projekt Neue Heimat Illertissen Bild: Alexander Kaya

Dass das Konzept in Illertissen aufgehen wird, davon ist Nitzschke überzeugt. Schließlich sei die Stadt als Standort sehr gefragt und wachse stetig. Da seien Angebote wie die Neue Heimat genau richtig angesiedelt. Er ist hier aufgewachsen und findet: "Illertissen hat sich seinen Charme bewahrt."

Lesen Sie auch:

Themen folgen